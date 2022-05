Le lasagne che prepareremo con questi ingredienti, non sono il classico primo piatto a cui siamo abituati. Solitamente, quando pensiamo alle lasagne, ci viene in mente una ricetta buonissima, ma per niente leggera. Ne abbiamo già preparate 2 versioni golosissime, ma diverse dalle solite ripiene con ragù e besciamella.

Oggi, invece, sorprenderemo chiunque preparando un piatto davvero buonissimo ma incredibilmente leggero e salutare. Non abbonderemo con olio o altri grassi e non useremo neanche la besciamella. Al suo posto, infatti, opteremo per la ricotta, alternativa molto più leggera ma comunque cremosissima.

Ecco gli ingredienti che ci serviranno

450 g di asparagi;

450 g di sfoglie fresche per lasagne;

550 g di ricotta;

150 ml di latte;

200 g di mozzarella light;

80 g di speck a cubetti.

Per questa ricetta possiamo utilizzare gli asparagi che più ci piacciono, optando per quelli bianchi, verdi o selvatici. Altrimenti potremo scegliere di mixarne le 3 tipologie, per ottenere una lasagna ancora più variopinta e bella da vedere.

Asparagi verdi, bianchi o selvatici sono il tocco magico di questo primo piatto che vale oro, per un pranzo veloce ma davvero indimenticabile

Le lasagne che prepareremo saranno morbidissime, grazie a una crema vellutata che prepareremo con ricotta e asparagi.

Prendiamo, quindi, gli asparagi e, dopo averli lavati e privati della parte sottostante più dura, dividiamoli in 2 gruppi. Tagliamo la maggior parte a pezzetti di circa 2 cm e lasciamone alcuni interi.

Mettiamo quelli ridotti in pezzetti in una padella, con aglio e olio, aggiungiamo un po’ d’acqua e facciamo cuocere il tutto a coperchio chiuso.

Dopo qualche minuto, gli asparagi saranno morbidi. Versiamoli in un mixer, aggiungiamo la ricotta e il latte e frulliamo tutto. Alla fine proviamo la crema e, se necessario, condiamola con sale o pepe.

Componiamo questa superba lasagna agli asparagi

Prendiamo una pirofila o una teglia rettangolare, all’interno della quale creeremo un primo strato con la crema alla ricotta e asparagi.

Ricopriamo il tutto con uno strato di sfoglie fresche, poi aggiungiamo ancora la crema e decoriamo la mozzarella tagliata a dadini e lo speck.

Ripetiamo lo stesso procedimento per creare gli altri strati, finché gli ingredienti non saranno terminati. Concludiamo il tutto con la crema e gli asparagi interi, quindi inforniamo a 200 °C per circa 20 minuti.

Quando finalmente si sarà formata una crosticina dorata, le nostre lasagne squisite saranno finalmente pronte. Asparagi verdi, bianchi o selvatici sono il tocco da maestro di questa ricetta che piacerà a tutti.

