La primavera ci ha regalato della frutta e verdura davvero spettacolari anche quest’anno. Molte di queste si sono potute anche coltivare direttamente nell’orto, per avere qualità altissima a chilometro zero.

Certo, per fare l’orto ci vogliono tanti accorgimenti, e lo Staff di ProiezionidiBorsa non risparmia mai buoni consigli in questo senso. In questo articolo ad esempio indichiamo un metodo davvero perfetto per chi proprio non vuole utilizzare ingredienti chimici nell’orto.

Oggi invece cerchiamo di capire come mettere assieme due bontà primaverili in un piatto unico che sorprenderà tutti. Asparagi e fragole diventano protagonisti in questo delizioso e sanissimo piatto della primavera.

Gli ingredienti

Vogliamo preparare un piatto unico che contenga un sacco di gusti primaverili, legati assieme da un po’ di spigola e delle patate. Per farlo abbiamo bisogno di:

a) 125 grammi di asparagi;

b) 3 fragole;

c) 3 foglie di menta;

d) mezzo cucchiaino di scalogno;

e) un cucchiaio di olio extravergine;

f) un filetto di spigola;

g) una o due foglie di lattuga;

h) 40 grammi di patate;

i) due foglie di salvia;

l) mezzo cucchiaio di cipollotto ben tritato;

m) pepe e sale quanto basta.

Preparazione

Tagliamo a tocchetti gli asparagi e cuociamoli in padella con l’olio, lo scalogno e la menta per dieci minuti. Poi aggiungiamo le fragole e cuociamo per altri cinque minuti.

Ora occupiamoci della spigola, che prepareremo ad involtino. Distendiamo il filetto (assicurandoci che sia senza pelle) e mettiamoci sopra le due foglie di lattuga. Poi arrotoliamo e fermiamo il tutto con una stecca da spiedino. Cuociamo al vapore per circa 10 minuti.

Insieme a spigola, asparagi e fragole abbiamo anche le patate. Quindi sbucciamole, e cuociamole in un padellino per 15 minuti. Una volta pronte mettiamole in padella con olio e cipollotto e mescoliamo bene assieme, cuocendo ancora per qualche minuto.

Infine, mettiamo tutto assieme e serviamo aggiungendo sale e pepe a piacere. Voilà, abbiamo preparato un piatto davvero molto originale e che siamo sicuri sorprenderà tutti i commensali.

