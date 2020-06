Asia: corsa all’oro e sell. I nuovi piani di Nintendo. Borse asiatiche piatte, debole Tokyo, con l’indice Nikkei 225 che ha chiuso in ribasso dello 0,07%, a 22.534,32 punti. Shanghai sale dello 0,18%, mentre Sidney non supera lo 0,20%.

Piccola fiammata della Borsa di Seoul, che guadagna quasi il 2%. A Hong Kong, rally del titolo cinese Tencent, salito ai massimi e superando la soglia di 500 dollari di Hong Kong.

Anche le mani asiatiche comprano futures Usa sull’oro, che balzano a $1785,70 l’oncia: un nuovo massimo assoluto dall’ottobre del 2012. Alcune in particolare per sostituire alcuni smobilizzi. Per esempio il colosso giapponese Softbank, ha venduto $21 miliardi di azioni di T-Mobile, il 65% della partecipazione detenuta nel gruppo di telecomunicazioni Usa.

Nintendo delusa dal gaming mobile

Intanto secondo quando riferito da Bloomberg, sembra che il colosso tecnologico Nintendo stia perdendo l’interesse nei confronti del gaming mobile. La società è delusa dai guadagni ottenuti finora da titoli come Mario Kart Tour e Fire Emblem Heroes. E non pare soddisfatta delle limitazioni della piattaforma mobile da un punto di vista della progettazione dei singoli giochi. Nintendo non è mai stata completamente a suo agio offrendo prodotti fruibili con l’ interfaccia touchscreen di un telefono. Sembra che ora abbia chiesto ai suoi partner di sviluppo mobile di non forzare troppo i giocatori a spendere denaro in acquisti in app. Ciò per via della paura che tale pratica possa compromettere il già poco interesse dell’utenza verso il gaming mobile. Gli appassionati di prodotti Nintendo amano giocare utilizzando console portatili, come Switch o Switch Lite.

Secondo quanto riferito inoltre, sembra che oltre la metà delle entrate della divisione mobile di Nintendo derivi da Fire Emblem, con un ricavo medio per download di 41 $.