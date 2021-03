Il titolo di questo articolo sembra un affronto ad una delle più importanti arti umane: la musica.

Ma non è così. Proprio in virtù della sua potenza, ascoltare musica può far male.

Ma in che modo?

Alto volume

A livello fisiologico c’è solo un modo in cui ascoltare musica possa far male: ascoltarla ad altissimo volume, per un tempo molto prolungato e per molte volte.

Sembra paradossale, ma questa pratica dannosissima per l’udito è molto in voga fra le giovani generazioni da molti decenni. Le discoteche ne sono un esempio. Con lo sviluppo della tecnologia avvenuto nella seconda metà del Novecento, si è arrivati a realizzare degli impianti sonori di elevatissima potenza. Chi non è uscito da una nottata in discoteca, o da una festa affollata, con un fastidioso fischio nell’orecchio che lo ha accompagnato fino a letto.

Dunque si sappia che l’acufene, patologia dove questo fischio è perenne, può essere indotto da questo modo errato di ascoltare la musica.

Precauzioni

In tempi di normalità sono molto frequenti le occasioni dove c’è musica ad altissimo volume. Anche se lì per lì può sembrare gradevole, si ricordi che fa molto male all’udito. Si consiglia dunque di tapparsi gli orecchi con dei tappi specifici, che si trovano in tutte le farmacie, o se si è sprovvisti, basteranno due pezzettini di un fazzoletto di carta. Non solo l’udito resterà illeso, ma sorprendentemente si riuscirà ad ascoltare molto meglio quella stessa musica, a sentirne tutte le frequenze.

Il potere della musica

C’è un altro modo in cui ascoltare musica può far male. O meglio, può peggiorare uno stato emotivo già negativo. Il potere emotivo della musica è molto forte, quindi si sconsiglia di ascoltare musiche tetre, dissonanti o poco armoniose, quando si è in uno stato di depressione.

La musica ha un grande effetto sulla parte istintiva dell’essere umano.

In questi casi è consigliato, tuttalpiù, ascoltare musica malinconica, dei brani che facciano vivere ancor di più la tristezza che si prova, ma in modo catartico.

Il potere della musica è incalcolabile, meglio ascoltarla nel modo giusto.