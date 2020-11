Anche per asciugare i capelli c’è una tecnica fatta di ottimi accorgimenti, proprio per evitare delle sofferenze al capello. Non basta andare dal parrucchiere, ma la prima cura è proprio quella che passa dal gesto frequente fatto in casa di lavare e asciugare i capelli. Ecco allora qualche buon consiglio perché asciugare i capelli è un arte ed eccone i segreti.

Subito dopo lo shampoo

Subito dopo lo shampoo i capelli sono grondanti d’acqua. Per eliminare l’acqua in eccesso premiamo leggermente i capelli dal cuoio capelluto verso le punte, in modo tale che l’acqua vada via seguendo il percorso naturale. La prima regola è di non usare il phon su capelli ancora pieni d’acqua.

Poi con un asciugamano avvolgiamo i capelli. Se sono molto lunghi, si possono sistemare come a chignon. A questo punto, sempre a testa in giù, ripetiamo l’operazione di premere delicatamente i capelli dalla testa verso le punte.

Tenere la testa verso il basso

La testa rivolta verso il basso è importante perché in questo modo l’acqua che resta fra i capelli folti, troverebbe la strada per uscire nel modo migliore. Inoltre anche quando si aggiunge l’asciugamano, si potranno asciugare quei punti che se in posizione eretta, resterebbero nascosti come la nuca.

Ma c’è un’altra ragione per mantenere la testa verso il basso. I capelli in questo modo creano una leggera trazione sulle radici e queste si mettono in evidenza. Cosa che sarà utile per l’asciugatura, perché donerà più volume ai capelli.

Asciugare i capelli è un arte ed eccone i segreti. Usare il phon

A questo punto possiamo togliere l’asciugamano e cominciare ad asciugare i capelli. Meglio usare davanti al phon un bocchettone per dirigere meglio il flusso d’aria calda.

All’inizio con i capelli ancora bagnati, si metterà l’asciugacapelli al massimo. Una volta che cominciano ad asciugarsi si passerà ad una regolazione meno calda.

E’ importante che il phon non sia orientato in modo perpendicolare al capelli, altrimenti si rischia di seccarli e sfibrarli. L’asciugacapelli va sempre orientato nella stessa direzione dei capelli.

Pre-modellare i capelli

Se si vuol dare un certo orientamento ai capelli, allora si possono incanalare i capelli mentre si asciugano. Con le dita si tirano verso il basso così da avere dei capelli lisci e asciugati a phon ben caldo. Con la mano per raggrupparli verso il lato che si preferisce. In questo modo il lavoro con la spazzola in seguito sarà più facile e i capelli si troveranno già orientati per il lavoro successivo.

Ecco qualche semplice consiglio su come asciugare correttamente i capelli.

Leggiamo pure questo articolo su come asciugare i capelli ricci.