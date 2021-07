Ascelle sempre fresche e profumate con un prodotto fai da te 100% naturale

La sudorazione è un processo fisiologico normale. Sudare ci consente di eliminare scorie e tossine, e di abbassare la temperatura. Di per sé il liquido che fuoriesce dalle ghiandole sudoripare non ha alcun odore. Sono i batteri a causare quella classica puzza di sudore insopportabile e che ci mette a disagio in presenza di altre persone.

Il deodorante è un prodotto fondamentale per la cura del corpo e l’igiene quotidiana. Dopo la doccia tutti lo usiamo per evitare sgradevoli odori. Ci fa sentire subito freschi e profumati.

Purtroppo però, gran parte dei prodotti che troviamo in vendita contengono siliconi che bloccano la normale traspirazione. E spesso, contengono inoltre altre sostanze aggressive che creano irritazione soprattutto a chi ha la pelle delicata e sensibile.

Considerando poi che in questo periodo di gran caldo ci laviamo più volte al giorno e utilizziamo molto di più il deodorante, quanto appena detto potrebbe rivelarsi un grande problema.

L’ideale sarebbe utilizzare un deodorante 100% naturale. Magari realizzato home made utilizzando solo ingredienti naturali. E ciò è possibile.

Ascelle sempre fresche, asciutte e profumate con un prodotto fai da te 100% naturale

Realizzare un deodorante spray in casa è possibile. Semplice e veloce da preparare, prevede l’utilizzo di ingredienti del tutto naturali in grado di garantire ascelle fresche, asciutte e senza cattivi odori.

Deodorante spray a base di bicarbonato

Il deodorante che proponiamo ha come ingrediente principale il bicarbonato, noto per la sua capacità di assorbire i cattivi odori.

Vediamo come procedere.

Versare in un barattolo 2 cucchiai di bicarbonato con qualche chiodo di garofano, o altra spezia a piacere. Chiudere bene il barattolo e attendere 3-4 giorni. Trascorso tale periodo di tempo, versare il contenuto in una tazza d’acqua. Quindi mescolare e far riposare per alcune ore.

Aggiungere infine 3-4 gocce di olio di jojoba utile per svolgere un’azione antibatterica ed idratante.

Filtrare il liquido ottenuto e travasarlo in un contenitore dotato di vaporizzatore spray.

Ecco quindi come per avere ascelle sempre fresche, asciutte e profumate con un prodotto fai da te 100% naturale.

Varianti

I chiodi di garofano non sono un obbligo. Come indicato nella ricetta, ognuno può utilizzare le spezie o le profumazioni che più gradisce. Ecco qualche idea: cannella, scorze d’arancia o limone essiccate, lavanda, zenzero disidratato.

