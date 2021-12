In queste settimane c’è una domanda che si sente di frequente e che è un incubo per molti di noi: “Cosa fai a Capodanno?”.

Purtroppo, infatti, è difficile organizzare qualcosa di bello per festeggiare l’anno nuovo, a meno che non si parta con estremo anticipo. Negli ultimi anni, poi, ci si mette anche il Covid, il cui aumento di casi sta ora spaventando anche l’Europa. Tuttavia, se ne abbiamo la possibilità, non sarebbe male organizzare un bel viaggetto. Ovviamente, è sempre fondamentale informarsi sui siti del Governo prima di partire per mete lontane.

Oggi conosciamo proprio una località estera che siamo sicuri possa darci grandi soddisfazioni nelle feste, sia dal punto di vista culturale che quello ludico. Infatti, arte, cultura e divertimento sfrenato in questa favolosa meta per Capodanno.

La meta spagnola

Oggi scopriamo una delle mete più apprezzate dagli europei che vogliono fare festa, ovvero Madrid. Questa città è perfetta per divertirsi in qualunque momento dell’anno, ma in occasioni come il Capodanno si accende di una luce diversa, ancora più orientata al fare bisboccia.

Consigliamo, quindi, di dirigersi in questa località, festeggiando il Capodanno ma anche fermandosi qualche giorno in più, per poter vedere la ricca offerta culturale della capitale spagnola.

Se parliamo di Madrid e cultura, non possiamo non citare il museo del Prado. Qui potremo vedere alcune opere assolutamente imperdibili, come “Davide e Golia”, il grande capolavoro dell’italiano Caravaggio. Purtroppo, ci saranno molti turisti in questo periodo, ma la bellezza dell’arte in esso contenuta merita la coda.

Ci sono anche altri musei da visitare e poi Madrid offre anche tanti monumenti. Non ha un simbolo celebre come la Sagrada Familia di Barcellona, ma si difende comunque bene. Consigliamo, in particolare, di visitare il Palazzo Reale, il più grande di tutto il continente.

Lasciamoci trasportare nella visita delle sue tantissime stanze, sarà un’esperienza che non dimenticheremo. Questo palazzo sorge dove prima c’era Alcàzar, una fortezza costruita dai musulmani nel IX secolo e poi utilizzata dai sovrani come residenza. In seguito ad un incendio, nel 1734, l’Alcàzar fu distrutta e al suo posto fu costruito il Palazzo Reale.

Infine, di Madrid sono anche splendide le strade e le piazze, come, ad esempio, Plaza Mayor, la grande piazza voluta dal sovrano Filippo II d’Asburgo nel XVI secolo. Poi abbiamo Puerta del Sol, che dobbiamo assolutamente citare perchè ogni anno diventa il centro delle celebrazioni per il Capodanno.

