L’Italia è talmente ricca di meraviglie e di bellezze ineguagliabili, che a volte è difficile sceglierne una da visitare. E addirittura, sono così tanti i luoghi ricchi di storia e arte, che non è facile conoscerli tutti. Infatti, il nostro Paese è costellato da piccoli paesi, città e borghi che potrebbero regalarci un’emozione indescrivibile. Tutto ciò che dovremo fare sarà cercare di scoprire ogni cittadina e ogni posto che possa donarci meraviglia e bellezza. Fatto questo, avremo tutto il tempo per visitarli uno ad uno con calma, così da poter godere del paesaggio che si staglia di fronte ai nostri occhi.

Arte, bellezza e natura si possono trovare in questo meraviglioso borgo che pochissimi conoscono

Oggi concentriamoci, tra i vari luoghi bellissimi presenti in Italia, sui borghi. Infatti, in passato ne avevamo già descritto qualcuno che vale assolutamente la pena vedere. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo mostrato le meraviglie di una piccola cittadina nella stupenda regione della Basilicata. Oppure, in un altro articolo, avevamo parlato delle bellezze incredibili di un borgo dipinto, che potrebbe darci tante soddisfazioni. Oggi continuiamo la nostra lista, andando nelle Marche e raccontando quanto bello possa apparire il borgo di Urbania.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Cosa visitare in questo posto incantevole

Il fiume Metauro attraversa il paesaggio che costeggia il bellissimo borgo di Urbania. Le colline che lo abbracciano ci daranno un’incredibile sensazione di pace, che ci farà entrare nella città con uno spirito calmo e rilassato. Addentrandoci nella cittadina, dovremo attraversare le antiche mura, tipiche dei borghi medievali, arrivando dinanzi a un edificio maestoso. Questo è il Palazzo Ducale, fatto costruire dal Duca di Urbino Federico II di Montefeltro. All’interno, avremo l’opportunità di visitare diversi musei e la bellissima Pinacoteca, che contiene opere di un grandissimo valore. Come non dare un’occhiata, poi, alla Cattedrale di Santa Caterina o alla Chiesa dei Morti, che contiene al suo interno il Cimitero delle mummie.

Non dimentichiamoci di fare un salto al Ponte del Riscatto e di guardare alcune ceramiche, tipiche del posto. Senza contare poi i vicoli con le case tipiche, che ci offriranno una vista meravigliosa e ci faranno vivere un’atmosfera davvero surreale. La cucina tradizionale è li ad aspettarci, con diversi ristoranti e chioschi che potranno offrirci dei piatti gustosissimi. Insomma, ora di certo lo sappiamo. Arte, bellezza e natura si possono trovare in questo meraviglioso borgo che pochissimi conoscono. Urbania sicuramente sarà lieta di accogliere i nuovi visitatori che la sceglieranno come prossima meta per una gita fuori porta.

Approfondimento

Una spiaggia nera, bagni di fango e una natura spettacolare, appena scopriremo in che luogo d’Italia si trova vorremo andare subito