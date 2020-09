Arrossamenti e irritazioni da rasoio, come intervenire.

Molti uomini combattono per una vita con i problemi della rasatura: arrossamenti, irritazioni, brufoli da rasoio, peli incarniti o molto ricci, difficili da gestire. Geneticamente, chi ha origini africane o indoeuropee è più portato a sviluppare questo genere di complicanze a proposito di barba. Tuttavia, ci sono alcuni accorgimenti da adottare, che permettono di eliminare buona parte dei disagi. Ecco quelli suggeriti dalla redazione Salute e Bellezza di Proiezionidiborsa.

Preparare la pelle alla rasatura

Rasarsi con regolarità è importante, per non consentire una ricrescita disordinata. Soprattutto se si hanno molti peli che tendono a penetrare nella pelle. Se il pelo è troppo asciutto, il taglio risulta più difficoltoso per il rasoio. Si causano, infatti, maggiori pressioni e maggiori trazioni. La rasatura diventa più laboriosa, ma non solo. I peli restano facilmente sotto la pelle quando si procede con un taglio obliquo. E quando ricrescono, è facile che restino più facilmente sottopelle. Detergere il viso con un esfoliante delicato e acqua calda, prima della rasatura è consigliato. Permette di districare i peli intrecciati, far emergere quelli sottotraccia senza strappi.

Ammorbidire bene prima di tagliare

Arrossamenti e irritazioni da rasoio, come intervenire. Usare un gel o una schiuma da barba molto ricchi per mantenere umida la pelle. La barba assorbe meglio l’acqua, si gonfia e ammorbidisce, rende più facile il taglio. Passando alla rasatura, bisogna operare con delicatezza e premere solo dove serve. Meglio usare un rasoio multilama di buona qualità, che aiuta a ridurre la formazione dei brufoli.

La rasatura elimina, insieme ai peli, anche le sostanze che nutrono la pelle, lasciandola secca, disidratata e irritata. Usare un dopobarba alcolico va bene per chiudere i pori, ma è meglio, in sostituzione o dopo, un dopobarba cremoso e nutriente. Oppure un balsamo anche profumato, per mantenerla morbida e idratata.