Il tema dei bonus per le auto continua ancora a dettare banco in seno al Parlamento. In questa sede in particolare ci chiediamo se se arriverà presto un nuovo bonus auto da 3.500 euro. Tale proposta, presentata dai pentastellati, è per ora al vaglio nelle aule della commissione Bilancio del Senato. È qui, infatti, che si sta dibattendo su questo emendamento al D.L. Agosto. Di che si tratta? C’è sul tavolo una proposta che punta a introdurre un bonus da 3.500 euro per chi dovesse decidere di “riconvertire” la propria auto dal termico all’elettrico. Ribadiamo, per ora si tratta solo di una proposta avanzata in commissione al Senato, e attorno alla quale si sta discutendo il d farsi. Vediamo di capirne di più in merito.

Di cosa si tratta

L’emendamento in questione fa riferimento all’installazione sul veicolo di uno specifico kit che garantirebbe il passaggio da termico ad elettrico del veicolo. Il kit da montare dovrebbe rispettare le specifiche tecniche contenute nel decreto 219/2015 del Ministero dei Trasporti. L’incentivo economico sarebbe riservato alle auto e ai veicoli commerciali leggeri e coprirebbe fino a circa due terzi della spesa. Essa ricomprenderebbe fino al 60% delle spese di riconversione e fino al 60% dei costi per l’iscrizione al PRA e per l’imposta di bollo del veicolo.

Le proposte sul tavolo

A dirla tutta, questa dei pentastellati non è l’unica misura al vaglio in tema di sostegno al rinnovamento del parco auto italiano. Altre idee, sponsorizzate Lega, PD e Cinque Stelle, prevedono di allargare la platea degli ecoincentivi anche a favore di altri mezzi. Vale a dire a quelli ad uso speciale (tipo ambulanze, auto funebri, etc) e i veicoli commerciali leggeri. Quest’ultima categoria comprende i mezzi fino a 35 quintali.

Arriverà presto un nuovo bonus auto da 3.500 euro

Qui tuttavia l’oggetto del contendere è il ‘come’ erogare questi sussidi. A grandi linee, i punti di scontro tra le varie forze politiche sono quelli che abbiamo già conosciuto quest’estate. Ossia sarebbero più intransigenti e a favore del sostegno al solo elettrico, gli esponenti dei Cinque Stelle. PD e Lega sembrano invece più orientati verso una non rigida previsione della misura tra inclusi ed esclusi. Ma propensi a graduare, ossia a scalare, l’entità del sostegno a seconda del livello di inquinamento del veicolo. Al netto delle inevitabili schermaglie politiche, non è affatto da escludere a priori possibili novità in arrivo. Noi di Proiezionidiborsa seguiremo gli sviluppi e vi terremo informati sull’evoluzione della materia.