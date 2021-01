In questi giorni abbiamo tanto scritto e tanto parlato dei sistemi naturali per smaltire grassi e tossine accumulati nelle abbuffate festive. Abbiamo effettivamente dato ai nostri Lettori tante indicazioni su tisane, decotti, minestre e frullati in grado di farci perdere qualche chiletto. Però, abbiamo anche sottolineato come non si debba rinunciare di colpo a tutto. A partire da qualche piccola tentazione data dai dolci. Per questo, oggi spieghiamo come arrivare alle porte del Paradiso con la ricetta della crostata di ricotta e cioccolata. Tanto semplice, quanto incredibilmente gustosa, senza poi andare eccessivamente a incidere sulla bilancia.

Gli ingredienti di questa eccellente torta

Ecco come arrivare alle porte del Paradiso con la ricetta della crostata di ricotta e cioccolata, con questi ingredienti:

320 grammi di farina 0 0;

100 grammi di burro;

due uova;

100 grammi di zucchero;

mezzo cucchiaio di lievito per dolci;

una bustina di vanillina.

Per la crema della ricotta:

400 grammi di ricotta;

100 grammi di zucchero;

un uovo;

una barretta di cioccolato fondente.

La preparazione della nostra crostata

Iniziamo a preparare la nostra crostata, creando la pasta frolla:

prendiamo una terrina inseriamo la farina, lo zucchero, le uova, il lievito, la vanillina e il burro spezzettato. Lavoriamo energicamente l’impasto fino alla formazione della classica palla vellutata, che faremo riposare in frigorifero, coperta dalla pellicola, per una mezz’oretta;

prepariamo nel frattempo la crema di ricotta, inserendo quest’ultima in una ciotola, assieme all’uovo e allo zucchero. Una volta amalgamati, aggiungiamo il cioccolato, che avremmo ridotto a scagliette piccoline. Mescoliamo ancora il tutto per bene;

stendiamo la pasta frolla sul piano di lavoro infarinato, tenendone, come al solito una parte per la guarnizione finale;

imburriamo lo stampo classico da crostate, foderiamolo con la frolla e versiamo all’interno la crema di ricotta e cioccolato, che andremo a livellare. Utilizziamo a questo punto la frolla rimasta e formiamo le tipiche scanalature della crostata;

inforniamo a 180 ° per circa 35/40 minuti.

