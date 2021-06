L’estate si sta avvicinando sempre più. Tutti vorrebbero un fisico perfetto e tonico. Purtroppo però, non è per niente semplice. Ci si butta a capofitto in allenamenti da paura che alla fine si rivelano inefficaci. Non solo. Addirittura inficiano gravemente la nostra salute. Un addome scolpito è il sogno di molte persone. Come fare?

Arrivare ad avere la tartaruga addominale non è un’impresa facile, la scienza ci spiega come mai è così difficile raggiungere tale risultato.

Non bisogna tralasciare gli obliqui

La fascia addominale non è composta solo ed esclusivamente dal cosiddetto six pack. C’è tutta una parte laterale che va tenuta in debita considerazione. In un altro articolo si è visto come allenare gli addominali obliqui. Basta aggiungere un elemento di torsione alla routine abituale e il gioco è fatto. Nelle prossime righe ci occuperemo di un argomento che interessa molti.

Ci sono diversi aspetti da considerare.

Avere la tartaruga addominale non è affatto facile. Ma come mai? Perché è così complicato? Sicuramente ci sono diversi fattori da tenere in debita considerazione. L’allenamento da solo non basta. La scienza, infatti, ci dice di più.

In primis, per raggiungere l’agognato obiettivo bisogna avere una percentuale di grasso corporeo inferiore al 20%. Solo così si può avere una buona definizione muscolare.

In secondo luogo, anche la genetica ci mette lo zampino. Ci sono delle persone con un metabolismo molto veloce e delle inserzioni muscolari particolari. Questi individui sono avvantaggiati e hanno più possibilità di realizzare il sogno.

L’allenamento deve essere costante ma non ripetitivo. Fare sempre gli stessi esercizi non è la scelta giusta.

L’alimentazione, ancora, è fondamentale. Bisogna assumere una specifica percentuale di proteine per consentire agli addominali di emergere.

Se si svolgono gli esercizi in maniera troppo svogliata, infine, sarà davvero impossibile avere il risultato sperato.