Arrivano le conferme rialziste ed ora i mercati puntano a target davvero ambiziosi. Facciamo prima una premessa su quello che è accaduto nelle ultime settimane.

Dal 22 giugno, data di scadenza del nostro setup annuale era iniziata una fase laterale rialzista fra supporti e resistenze ravvicinate. Questo ha generato continui falsi segnali al rialzo e al ribasso e molti in attesa della fatidica ed ipotetica Onda C hanno continuamente aperto posizioni ribassiste.

Lo abbiamo scritto più volte proprio dai minimi del 16/23 marzo:

le probabilità erano per una ripartenza dei mercati e che i minimi di marzo e poi quelli segnati entro giugno avrebbero probabilmente dato spazio ad una fase rialzista fino al luglio 2021.

Come al solito si procederà per step e per il momento fino al 31 luglio questa view rialzista potrebbe essere messa in discussione soltanto da chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

12.384

Eurostoxx Future

3.223

Ftse Mib Future

19.230

S&P 500

3.115

Nel breve termine invece cosa dobbiamo attendere? Quali potrebbero essere i pericoli e quali le opportunità?

Arrivano le conferme rialziste ed ora i mercati puntano a target davvero ambiziosi

Il focus sul frattale annuale ponderato su scala settimanale non vede pericoli all’orizzonte anzi ravvisa la probabilità di ulteriori rialzi.

In rosso la previsione per i prossimi mesi fino al 30 dicembre.

Cosa metterebbe in discussione il segnale rialzista generato negli ultimi 2 giorni? Solo chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

12.756

Eurostoxx Future

3.329

Ftse Mib Future

20.045

S&P 500

3.199

La tenuta invece farebbe continuare il rialzo in corso con possibili salite dai livelli attuali fra il 3 ed il 5% fino al 31 luglio se non di più fino a metà agosto.

Come al solito si procederà per step e ci faremo guidare dai livelli in chiusura giornaliera ma se alziamo il nostro sguardo, collochiamo la possibilità di un ritracciamento veloce del 3/5% solo a metà agosto.