Il nostro legislatore da sempre ha manifestato un particolare interesse per le persone che si trovano in condizioni di difficoltà psichiche e fisiche. A tal proposito il nostro sistema fiscale prevede a loro favore varie agevolazioni. Si pensi ad esempio all’IVA ridotta al 4% per i mezzi necessari all’accompagnamento, al sollevamento e alla deambulazione dei disabili. O alla detrazione IRPEF pari al 19% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per facilitarne l’autosufficienza e l’integrazione. O ancora, la deduzione dal reddito dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Inoltre, il nostro ordinamento prevede agevolazioni anche per i familiari che prestano loro assistenza. A tal proposito arrivano 399 euro di rimborso per chi sostiene queste spese a favore dei familiari con Legge 104.

Inoltre, recentemente con la mini-riforma al codice della strada sono state previste nuove regole, in materia di disabilità. Infatti, arrivano importanti novità per l’acquisto di auto per le persone con disabilità, che a breve illustreremo. Sono state poi previste multe più salate per chi occupa senza autorizzazione i posti loro riservati o utilizza impropriamente il contrassegno disabili. A tal proposito, infatti, attenzione perché scattano sanzioni amare per l’utilizzo improprio di questo strumento per i disabili e per i titolari di Legge 104.

Arrivano importanti novità per l’acquisto di auto per le persone con disabilità

Tra le varie misure messe in campo dal nostro Ordinamento, rientra anche l’IVA agevolata per l’acquisto di veicoli a favore di persone con disabilità. In particolare nei casi espressamente previsti dalla Legge. Tra i beneficiari, rientrano le persone con ridotte o impedite capacità motorie e permanenti, abilitati alla guida. Ma per questa categoria di disabili, l’agevolazione è condizionata all’adattamento del veicolo.

Il Decreto Legge n.121/2021 convertito in Legge n.156/2021 all’art. 1 bis, ha previsto per costoro delle semplificazioni per accedere all’agevolazione fiscale dell’IVA al 4%.

In particolare costoro per accedere all’agevolazione fiscale, non dovranno più presentare la copia del verbale di invalidità o di handicap da cui risulta la menomazione. Grazie a questa novità legislativa, dovranno esibire soltanto una semplice copia della patente con le indicazioni degli adattamenti per il veicolo agevolabile da condurre. Questa semplificazione è molto importante soprattutto per quanto riguarda i verbali meno recenti dove non è indicata l’esplicita formula che dà diritto all’agevolazione.

