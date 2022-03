Arrivano i soldi della ricarica anticipata su reddito e pensione di cittadinanza oltre a questi pagamenti INPS di metà marzo

Da metà mese, puntualmente il calendario dei pagamenti INPS si arricchisce di date e appuntamenti. Inoltre ci sono le novità e le comunicazioni che giungono di continuo dall’Ente di Previdenza a beneficio degli interessati di turno. Infine si avvicinano i giorni di un pagamento atteso dall’estate 2021: l’assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico. Fino a febbraio i cittadini hanno goduto dell’assegno temporaneo, mentre da marzo si passa a quello definitivo.

Fatte le premesse, facciamo un aggiornamento ad oggi sulla situazione dei pagamenti INPS. In particolare, arrivano i soldi della ricarica anticipata su reddito di cittadinanza (e PdC), ma non sono gli unici.

La ricarica anticipata di metà mese su reddito e pensione di cittadinanza

Ieri sera l’Ente di Previdenza ha reso note le date di disposizioni di alcuni pagamento in Poste per domani martedì 15. Il riferimento è alla ricarica anticipata su RdC e PdC, che come sempre arrivano a metà mese.

L’appuntamento riguarda solo una fascia dei beneficiari. Tra essi troviamo coloro che attendono il primo pagamento in assoluto o chi, per esempio, ha rinnovato RdC dopo i 18 mesi canonici. Infine abbiamo il caso di chi attende eventuali ricariche arretrate, casistica che a inizio anno si riscontra maggiormente. La motivazione è legata al rinnovo dell’ISEE a inizio anno, che in alcuni casi arriva in ritardo.

Infine ricordiamo che abbiamo già illustrato come comportarsi nel caso di scadenza, decadenza e rinnovo RdC.

Ritornando ai pagamenti, le ricariche dovrebbero avvenire domani a metà giornata, tra l’ora del pranzo e il primo pomeriggio.

Le integrazioni sull’assegno unico

Quanto alla ricarica dell’integrazione sull’assegno temporaneo, questo dovrebbe avvenire mercoledì 16. Ovviamente il mese di competenza in questo caso è quello di febbraio.

In merito all’integrazione AUU di marzo, questa dovrebbe avvenire a metà aprile. L’INPS da tempo ha comunicato che le disposizioni di pagamento arriveranno intorno al 20 di marzo per chi attende AUU su domanda. Pertanto, non appena sarà definita la situazione su questo fronte, potremo saperne di più anche sull’AUU su integrazione, competenza marzo.

Infine, ricordiamo che abbiamo già visto quanto spetterà a una famiglia con ISEE fino a 15mila euro e 1 o 2 o 3 figli a carico.

In merito alla ricarica ordinaria, ossia quella di fine mese, regna l’incertezza sulla data precisa. L’INPS non l’ha ancora comunicata, mentre secondo gli addetti ai lavori questa dovrebbe essere o venerdì 25 o lunedì 28 marzo. Quanto all’integrazione AUU, competenza marzo, anche in questo caso l’attesa è per metà aprile.

Andando oltre, ricordiamo che stanno continuando ad arrivare le disposizioni per i disoccupati (NASPI e DIS-COLL), iniziate l’8 marzo. Da questa settimana, invece, arriverà anche il trattamento integrativo, ossia il Bonus 100 euro. Sempre a partire da questa settimana arriveranno anche i soldi del Bonus bebè.

Passando alle date delle pensioni, infine, restiamo ancora in attesa di conferme ufficiali da parte di INPS. Al momento si naviga solo su ipotesi e supposizioni circa l’anticipo a fine marzo della pensione di aprile. Non appena la Protezione Civile diramerà il comunicato ufficiale, avviseremo subito i nostri Lettori.

