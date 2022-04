Siamo entrati ufficialmente nella settimana che ci porterà ai festeggiamenti per Pasqua e Pasquetta. Prima di aprire l’uovo, però, dobbiamo chiedere alle stelle cosa ci riserveranno i prossimi giorni. Per alcuni il verdetto sarà decisamente positivo. Arrivano 7 giorni stellari per questi 3 segni, baciati da un allineamento dei Pianeti davvero incredibile. I malcapitati Leone e Capricorno, invece, sono destinati a passare delle festività davvero amare, in cui l’unica consolazione potrebbe essere il cioccolato.

Pasqua difficile per Leone e Capricorno

Prosegue il periodo difficilissimo per i Leone, che restano saldi nella classifica dei segni meno fortunati della stagione. I nati sotto il segno del Leone non sanno davvero che pesci prendere in questi giorni. Da un lato sentono il bisogno di libertà e indipendenza. Dall’altro hanno paura di perdere i punti di riferimento faticosamente conquistati. Un contrasto continuo che toglierà energie e voglia di fare, soprattutto nei giorni festivi.

Settimana a due volti per i Capricorno. L’inizio sarà positivo ma già da mercoledì sera le cose inizieranno a peggiorare. A rischio ci sono i rapporti sentimentali più consolidati. Cattive notizie anche per i single che non riusciranno in nessun modo a fare breccia nel cuore della persona desiderata. Sul lavoro la situazione sarà leggermente migliore, ma servirà un supplemento di fatica per mantenere lo status guadagnato.

Arrivano 7 giorni stellari per questi 3 segni zodiacali che troveranno una cascata di soldi nell’uovo mentre Leone e Capricorno passeranno una Pasqua amarissima

Amore e soldi saranno gli ingredienti della straordinaria settimana dei Pesci. L’influsso positivo di Venere continuerà a farsi sentire e renderà i Pesci irresistibili. E non soltanto per il partner. I nati sotto questo segno saranno una vera calamita anche sul lavoro e negli affari e nei prossimi sette giorni potrebbero togliersi grandissime soddisfazioni economiche.

In questa settimana torna a splendere anche la Bilancia, reduce da qualche giorno estremamente complicato. I Bilancia faranno faville a livello finanziario e lavorativo e potrebbero arrivare anche notevoli vincite economiche. Splende anche l’amore con l’arrivo della Luna nel segno prevista per giovedì 14.

Voto 10 e lode per gli Scorpione che nei prossimi giorni vedranno fiorire le possibilità di crescita. Sia in ambito lavorativo che sentimentale. Non mancheranno offerte di lavoro e scatti di carriera e prima del fine settimana potrebbe arrivare anche la persona che cambia la vita. L’importante sarà farsi trovare pronti a cogliere le opportunità.

