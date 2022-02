L’emergenza epidemiologica oltre ad aver messo in ginocchio l’economia e tanti lavoratori, ha duramente messo alla prova la salute mentale di tutti, grandi e piccini. Il Governo pertanto ha cominciato a dare più attenzione alla salute mentale. Dopo tanto tempo e lunghe discussioni sembra che si sia arrivati al capolinea. Per questo arrivano 600 euro di Bonus, un contributo che agevolerà quanti hanno bisogno di un supporto psicologico e terapeutico. Infatti è stato approvato l’emendamento a firma del Deputato Filippo Sensi in Commissione Affari Costituzionali e Bilancio come modifica al Decreto Milleproroghe. Ciò trova conferma in un tweet dello stesso deputato dove si scrive che le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato il Bonus psicologo.

Un aiuto importante per quanti hanno sofferto e soffrono a causa di un periodo storico che ha messo in discussione tutte le nostre sicurezze. Si tratta di un beneficio volto a potenziare i servizi di salute mentale per tutte le fasce d’età, in virtù della crisi psico-sociale causata dal Covid.

Arrivano 600 euro di Bonus anche con ISEE elevato e senza limiti di età per queste diffuse terapie

Pertanto, il Governo al fine di agevolare il benessere psicologico della collettività ha stabilito un piano d’interventi per sostenere le persone con disturbi correlati ad ansia e stress. In particolare ha deciso di potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo consentendo l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia. Nonché di sostenere i cittadini a fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e stress anche in assenza di una diagnosi di disturbi mentali.

A tal fine le Regioni e le Province Autonome erogheranno un contributo per sostenere le spese per sedute di psicoterapia fruibili presso psicoterapeuti privati.

Come detto, quindi, arrivano 600 euro di Bonus euro a persona. In particolare l’importo sarà parametrato in base alle fasce di ISEE, al fine di sostenere i redditi più bassi. Potranno ottenerlo tutti coloro che hanno un ISEE fino a 50.000 euro.

È un’importante agevolazione che consentirà anche a chi non può permetterselo di prendersi cura di sé con sedute di psicoterapia per affrontare ansie e paure. Per le modalità di presentazione dell’istanza e dell’importo spettante dovrà attendersi il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

