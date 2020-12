Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nuove manovre finanziare sono state approvate in questo ultimissimo periodo. Una di queste dà la possibilità di richiedere un bonus da 1.000 euro. Ma per farci cosa? A Montecitorio si continua a discutere su dei piani finanziari che possano aiutare il Paese. E al momento si sta lavorando ad un pacchetto da circa 45 miliari di euro che dovranno essere usati per aiutare famiglie e imprese a combattere la crisi causata della pandemia.

Nella manovra finanziaria è stato inserito il bonus rottamazione, il bonus take away per i ristoratori e il famoso anno bianco per le partite IVA. Ma tra tutti questi bonus arrivano 1.000 euro a famiglia. Ecco come richiederli e come usarli.

Il bonus idrico da 1.000 euro

“Cos’è il bonus idrico?”, uno giustamente si chiede. Questo bonus riguarda, come si intuisce dalla parola, l’acqua. Infatti con il bonus idrico sarà possibile sostituire rubinetti e vecchie docce, risparmiando così acqua e ovviamente il prezzo sulla bolletta.

Della manovra finanziaria ben 20 milioni sono destinati a questa opera per sostituire i sanitari vecchi con quelli nuovi a scarico ridotto. Ma sarà anche possibile sostituire tutti i vari soffioni. Per essere in regola con il bonus, infatti, il flusso d’acqua del soffione doccia deve avere una portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, mentre i dispositivi di controllo pari a 6 litri.

Il bonus filtri

Ma non solo soffioni doccia o rubinetti. Infatti è stata approvata l’introduzione di uno sconto del 50% sul pagamento delle tasse allo Stato per l’acquisto e l’installazione di sistemi che filtrano l’acqua del rubinetto. Questo bonus di 1.000 euro per famiglia e 5.000 euro per gli esercizi pubblici sarà valido per gli anni 2021-2022, ma fino ad esaurimento fondi, che sono di 5 milioni di euro.

Arrivano 1.000 euro a famiglia. Ecco come richiederli e come usarli

Ovviamente le modalità sono ancora abbastanza incerte. Unica cosa certa è che non farà reddito e che non concorre alla definizione dell’ISEE. Ma il Ministero dell’Ambiente deve ancora definire la procedura per fare la domanda e pubblicare un decreto in merito.

