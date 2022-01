Netflix ne lancia un’altra delle sue. E questa volta è un interessante e avvincente film di spionaggio. Una pellicola ricca di momenti storici e di suspense che ci terrà incollati allo schermo del televisore. Come spesso accade, molti film vengono da noti bestseller o da libri, e questo vale anche per il nuovo film di Netflix.

Cinema e letteratura

Il mondo del cinema molto spesso trae ispirazione dal mondo della letteratura, a volte rivisitandone il testo, altre volte invece rimanendo fedele. Ad esempio i film di Harry Potter vengono dai libri della Rowling, così come Il Signore degli anelli, o altri film. Poi ci sono quelli che invece rivisitano in chiave moderna il libro. Come Twist con Rafferty Law, figlio di Jude Law, che è una rivisitazione in chiave moderna del noto romanzo Oliver Twist di Charles Dickens.

Insomma spesso il mondo del cinema e della letteratura si incontrano, creando vere e proprie storie di successo. Queste hanno spesso portato allo scoperto libri che non erano poi così tanto conosciuti o alcune volte dimenticati.

Arriva su Netflix questo avvincente film di spionaggio tratto da un noto bestseller

È uscito questa settimana su Netflix ed ha già raggiunto la top 10 dei film più visti sulla piattaforma. Una pellicola diretta Christian Schwochow tratta dal bestseller di Robert Harris. Come attori abbiamo Jeremy Irons, premiato agli Oscar, agli Emmy e ai Tony, abbiamo poi George MacKay e Jessica Brown Findlay, attrice di Downton Abbey.

E così arriva su Netflix questo avvincente film di spionaggio che si chiama Monaco: sull’orlo della guerra. È l’autunno del 1938 e l’Europa è sull’orlo della guerra. Adolf Hitler è pronto a invadere la Cecoslovacchia, mentre il governo di Neville Chamberlain (politico inglese) è alla ricerca di una soluzione pacifica.

Da una parte c’è un giovane diplomatico britannico, Hugh Legat, segretario del Primo Ministro, immerso nel suo lavoro tanto da mandare quasi in rovina il matrimonio con Pamela. Dall’altra parte abbiamo il diplomatico tedesco Paul von Hartmann deluso dal Terzo Reich e ormai membro della resistenza anti-Hitler.

Entrambi, amici di vecchia data, si recano a Monaco per una conferenza indetta d’urgenza. Obiettivo finale: evitare la guerra. Tra giochi politici, di potere, storia e realtà, Monaco: sull’orlo della guerra racconta un periodo della Seconda Guerra Mondiale romanzato, ma avvenuto veramente. E dato che in pochissimo tempo è entrato nella top 10 dei film più visti su Netflix un motivo ci sarà.

