I contenuti Netflix diventano sempre più interessanti. Già il film 365 days con Michele Morrone aveva riscosso grande successo, ma la piattaforma streaming ha tutta l’intenzione di soprendere ancora il suo pubblico. E così arriva un’altra serie TV assolutamente da vedere e altamente piccante.

Tutti speravano nel sequel di 365 days già a novembre 2021, ma bisogna ancora aspettare. Nel mentre, però, Netflix sicuramente non lascia i suoi clienti a bocca asciutta. L’11 febbraio esce la seconda stagione di una nota serie TV spagnola, che ha fatto impazzire moltissime persone.

La prima stagione

Sì seconda stagione, perché la prima è uscita nel 2020 e ha riscosso molto successo. È stata nella top 10 delle serie più viste su Netflix in vari Paesi come US, Argentina, Grecia, India e Italia, rimanendo nella top per diverse settimane.

La serie TV si chiama Toy Boy ed è una serie spagnola che racconta la storia di Hugo Beltran. La prima stagione è composta da 13 episodi, disponibili su Netflix.

La trama della prima stagione

Nella prima stagione vedremo il giovane risvegliarsi sulla sua barca vicino al corpo di un uomo, che la polizia identifica come il marito della sua amante. Hugo lavora come stripper in un locale e di quella sera non ricorda nulla, ma è certo della sua innocenza. Condannato a 15 anni di carcere, esce dopo 7 perché uno studio legale si offre di aiutarlo pro bono per indagare nuovamente sul caso e provare la sua innocenza. Hugo in libertà vigilata torna alla sua vita di prima e torna, quindi, a fare lo stripper nel club. Tra spogliarelli e indagini, il suo obiettivo è trovare chi lo ha incastrato.

Arriva su Netflix questa serie TV da vedere che ha stregato tutti per il suo contenuto bollente e piccante

La seconda stagione prosegue con la storia di Hugo e delle sue sventure. Infatti, il finale della prima stagione aveva lasciato molti dubbi aperti. Nella seconda stagione arriva anche un nuovo strip club di lusso, che metterà i bastoni tra le ruote a Hugo e ai protagonisti della serie.

Se non abbiamo visto la prima stagione, possiamo immediatamente rimediare e vedere le prime puntate della serie. Per continuare, poi, con la seconda stagione. Se invece la prima stagione l’abbiamo già vista, possiamo rinfrescarci la memoria guardando le ultime puntate per poi continuare con la seconda. Una seconda stagione che promette molto anche a livello di casting, con tanti nuovi ingressi. E così arriva su Netflix questa serie TV da vedere assolutamente.

