Ogni anno si parla di prelievo sul patrimonio o meglio dell’imposta patrimoniale. Ciò deriva in parte dagli obiettivi che si prefigge la politica fiscale e in parte dalla constatazione che periodicamente si effettuano prelievi sul patrimonio. In particolare per gli investimenti e i soldi depositati ogni tre mesi arriva un’imposta patrimoniale che fa davvero male.

I consulenti di ProiezionidiBorsa, a tal riguardo, hanno più volte parlato dell’imposta di bollo quale prelievo in misura percentuale sul valore degli investimenti. Ma questo non è l’unico prelievo effettuato da terzi. Infatti arriva la patrimoniale sui soldi e basta guardare questo documento che pochi conoscono.

È doveroso sapere che chi ha investimenti attivi soprattutto in fondi di investimento deve controllare un documento che arriva ogni anno. Questa sintesi indica tutti i costi che gravano sull’investimento e quindi sui soldi investiti. Si tratta del rendiconto dei costi e degli oneri degli investimenti. A cosa serve? Serve a valutare tutti i costi e le imposte che non sempre vengono espressi chiaramente e percepiti dai risparmiatori.

Da diversi anni il Parlamento Europeo ha, infatti, introdotto la normativa MIFID2. Questo complesso di regole e norme disciplina tra le altre cose le comunicazioni trasparenti che devono fare gli intermediari finanziari. Ancor meglio, tale rendiconto deve indicare analiticamente sia in misura percentuale che in valore assoluto tutte le spese che paga il risparmiatore. La Consob prescrive che il rendiconto debba essere inviato entro aprile dell’anno successivo.

Insomma per sapere tutto ciò che si paga si deve controllare questo documento che illustra i costi sui servizi finanziari, di consulenza e sui servizi accessori. Ciò che poi, i consulenti di ProiezionidiBorsa segnalano, è controllare l’importo degli oneri fiscali in quanto sono voci di costo. In particolare si potrà verificare quanto abbiamo pagato al Fisco per:

l’imposta di bollo associata al costo per la custodia e l’amministrazione; l’IVA associata alla commissione sulla consulenza; l’imposta sulle rendite finanziarie associata alle operazioni in titoli.

Occhio quindi a controllare che arrivi questo importantissimo documento, altrimenti non sapremo mai quanto è stato prelevato dal nostro patrimonio.