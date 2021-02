Il mondo è sempre più digitale, e lo sa anche l’INAIL che, con un comunicato stampa, informa che arriva la nuova App INAIL al servizio di tutti gli utenti.

La nuova App INAIL si rivolge agli utenti interni ed esterni, rientra tra le iniziative di potenziamento dei canali telematici per gestire informazioni e servizi.

L’emergenza epidemiologica, connessa alla limitazione della circolazione, ha reso ancor più necessario l’accesso telematico ai servizi e a tutte le informazioni necessarie agli utenti. Nel comunicato dell’INAIL sono descritte tutte le sezioni di navigazione che si troveranno all’interno dell’APP, essa è pensata per offrire contenuti informativi e alcuni servizi di supporto.

Come utilizzare la nuova APP

Per utilizzarla, ovviamente, sarà necessario scaricarla e accedere come utente registrato, se si hanno le credenziali per entrare nel portale INAIL, altrimenti come utente ospite. Sono previsti, inoltre, ulteriori sviluppi dell’applicazione, con nuovi strumenti informativi per le aziende e per i lavoratori, e nuove funzionalità. Ad esempio potranno gestirsi gli appuntamenti in sede.

Tra le potenzialità della nuova App, anche l’utilizzo della messaggistica istantanea sui dispositivi mobili mediante notifiche push, in grado di avvisare gli utenti in ordine ad adempimenti e/o scadenze.

Arriva la nuova App INAIL al servizio di tutti gli utenti: ecco le sue funzioni

Una volta scaricata l’App, ed effettuato l’accesso, al suo interno si troveranno tanti servizi utili e, in particolare, le seguenti funzioni:

Sedi: con questa funzione si potranno individuare tutte le sedi INAIL, nonché la sede più vicina, e quella territorialmente competente per il proprio caso. Inoltre sono indicati orari di apertura e indicazioni stradali;

Guide e manuali: con questa funzione, si potrà accedere alla sezione del portale INAIL, trovare guide e manuali INAIL su procedure e normative;

FAQ: si potranno visualizzare le risposte alle domande più frequenti;

INAIL risponde: con questa funzione si potranno inviare richieste di supporto all’Istituto per informazioni o chiarimenti su servizi online, su approfondimenti procedurali o normativi. O, ancora, fare segnalazioni o richiedere integrazione di contenuti informativi;

Le mie richieste: con questa funzione si potrà vedere l’elenco delle richieste di supporto inviate mediante il servizio “INAIL risponde”, indicato sopra, nonché l’andamento delle stesse;

