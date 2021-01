Arriva in Italia l’app di Google che permette di ottenere numerosi sconti. Si chiama Google Play Points. È già disponibile in diversi Paesi del mondo, ma a breve sarà disponibile anche sugli smartphone Android in Italia.

In sintesi, l’app del colosso fondato da Larry Page, consente agli utenti di ricevere benefici economici in seguito agli acquisti effettuati su Play Store. L’idea è molto simile a quella del cashback che in questi mesi abbiamo imparato a conoscere bene.

A fronte di una spesa effettuata, Google ci restituirà un “premio”, così da incentivare gli acquisti online. Vediamo meglio quali sono le modalità con cui funziona Google Play Points.

Un euro speso, un punto preso

Il programma a premi predisposto da Google prevede che per ogni euro speso su Play Store si riceva in cambio un punto. E gli incentivi non finiscono qui.

Per la prima settimana dopo l’iscrizione, l’app offre un bonus di benvenuto che triplica i punti accumulati per ogni acquisto. In molti si staranno chiedendo: cosa si può fare con i punti? Grazie ai punti ottenuti, si possono ricevere coupon di sconto, articoli in-app e credito da spendere su Google Play.

Come guadagnare punti con Google Play Points

La pagina di supporto di Google Play chiarisce quali sono i casi in cui si possono ottenere punti. I punti si possono ottenere tramite l’acquisto di app e di giochi e gli acquisti e gli abbonamenti in-app e in-game. E non è tutto.

Il sistema a premi riguarda anche gli acquisti di musica, libri, film, programmi Tv. La guida, inoltre, chiarisce che i punti si possono accumulare anche per le singole puntate visualizzate tramite Google Play o Google Play Film.

Arriva in Italia l’app di Google che permette di ottenere numerosi sconti: come registrarsi al programma

Vediamo come registrarsi a Google Play Points da cellulari Android e da computer. La premessa dovuta è che il programma al momento non è ancora disponibile su tutti gli smartphone. Dunque, si dovrà attendere ancora qualche ora o qualche giorno.

Per l’iscrizione su Android, apriamo l’app Play Store. Quindi clicchiamo sul menù a tendina con le tre linee orizzontali. Qui premiamo il tasto “Play Points”. Infine, clicchiamo su “partecipa”.

Per quanto riguarda l’iscrizione dal Pc, andiamo sul sito play.google.com. Sulla sinistra clicchiamo su “Play Points”, poi, anche qui selezioniamo la voce “partecipa”.