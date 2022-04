Conto alla rovescia per l’incasso del rateo numero 5, ossia le pensioni di maggio 2022. A partire da aprile, coloro che riscuotevano in Poste hanno detto addio all’incasso anticipato del vitalizio. Fino a quando è rimasto in vigore lo stato di emergenza, la riscossione in Poste veniva anticipata alla fine del mese antecedente a quello di pagamento.

Da aprile è caduta invece la distinzione tra l’accredito in banca e quello in Poste e si è tornati al vecchio calendario ordinario. Pertanto per l’incasso dei trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento l’appuntamento è al primo giorno bancabile.

Ma attenzione perché sempre a inizio mese scade il termine per alcuni pensionati per chiedere l’esonero del pagamento del canone RAI.

Detto ciò, arriva il pagamento delle pensioni INPS di maggio 2022 secondo questo possibile calendario (si è in attesa di conferme).

L’erogazione di maggio 2022

Ora, a maggio il primo giorno di disponibilità valuta è quello del 2, ossia il lunedì subito dopo la Festa del Lavoro. Peraltro la ricorrenza quest’anno cade anche di domenica (magari da trascorrere in un posto unico e suggestivo). La data del 2 maggio vale sia per chi riceve il vitalizio tramite Poste Italiane sia per chi ha optato per l’accredito sul conto corrente in banca.

Sempre lunedì 2 maggio verranno accreditate le pensioni ai titolari di conto BancoPosta, Postepay Evolution e libretto di risparmio postale. Infine, anche per chi potrà prelevare la pensione dallo sportello ATM Postamat l’appuntamento con il vitalizio è per lunedì 2 maggio.

Arriva il pagamento delle pensioni INPS di maggio 2022 con questo possibile calendario delle riscossioni presso Poste Italiane

L’unica eredità rimasta dai tempi della pandemia riguarda lo scaglionamento alfabetico per cognome. Il riferimento è per chi ritira l’assegno in contanti presso gli uffici postali. Al riguardo è buona norma accertarsi sempre del calendario effettivo dei pagamenti presso il proprio ufficio postale, affisso all’esterno del locale. Eventuali cambi e/o disposizioni particolari, infatti, sarebbero subito note.

Ad ogni modo, i pagamenti dovrebbero svolgersi dal 2 al 7 maggio secondo questa probabile sequenza temporale:

2 maggio, lunedì: dalla lettera A alla lettera B;

3 maggio, martedì: dalla lettera C alla lettera D;

4 maggio, mercoledì: dalla lettera E alla lettera K;

5 maggio, giovedì: dalla lettera L alla lettera O;

6 maggio, venerdì: dalla lettera P alla lettera R;

7 maggio, sabato (solo al mattino): dalla lettera S alla lettera Z.

Infine ricordiamo l’importanza di consultare il proprio cedolino della pensione per verificare l’esistenza di eventuali novità sulle voci e/o importi. Di norma l’INPS rende disponibile il prospetto intorno al 20 del mese ed è liberamente consultabile dagli aventi diritto. A tal fine è sufficiente accedere con le credenziali digitali (CIE, SPID o CNS) alla propria area riservata, tramite il portale INPS.

