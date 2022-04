Ogni giorno sono tante le famiglie italiane che rendono la pasta la protagonista del proprio pranzo. Ormai, infatti, i gesti per prepararla sono automatici e quasi non ci facciamo caso. Eppure, potrebbe esserci un metodo per noi più congeniale e che spesso ignoriamo. Questo potrebbe essere un errore perché potrebbe risparmiarci qualche scottatura alla pelle e al portafoglio.

Abbiamo già visto che possiamo risparmiare tempo e denaro per far bollire la pasta, ma possiamo ottimizzare anche la fase successiva.

Arriva il nuovo metodo per scolare la pasta e forse fino ad ora abbiamo sempre sbagliato

Quando si tratta di scoprire nuovi trucchi per la cucina, i social non hanno davvero rivali. Infatti, ogni giorno se ne pubblicano di nuovi che spesso arrivano anche ad essere virali. Non tutti sono esattamente veritieri o effettivamente utili, ma il trucco su come scolare la pasta potrebbe davvero fare al caso nostro.

Ecco che da Instagram, Youtube e Tiktok arriva il nuovo metodo per scolare la pasta. Pare infatti che abbiamo sempre sbagliato a posizionare lo scolapasta sul fondo del lavandino. In effetti, in questo modo l’acqua bollente che rovesciamo ci andrà a sbattere contro. Ecco perché spesso veniamo colpiti da dei tremendi schizzi che provocano fastidiose bruciature.

Allo stesso modo, spesso capita di ritrovarci una parte della pasta direttamente nel lavandino. Per evitare tutto questo pare ci sia una pratica soluzione.

Quando la pasta è pronta, prendiamo il colino apposito e mettiamolo sopra la pentola. Possiamo posizionarlo con la bombatura verso l’esterno o verso l’interno, l’importante è che non ci sia troppo spazio fra il bordo dello scolapasta e quello della pentola.

A questo punto, tenendo con le mani sia i manici dello scolapasta che della pentola, rovesciamo l’acqua nel lavandino. Capovolgiamo nuovamente la pentola ed ecco che tutta la pasta è sana e salva direttamente al suo interno.

Per lo stesso principio, esiste un colino piatto che possiamo agganciare al bordo della pentola. In questo modo, rovesciandola, l’acqua scorrerà via e la pasta verrà trattenuta dalle maglie. Consideriamo che questo utensile è anche molto più facile da pulire e occupa poco spazio.

Un ultimo consiglio

Infine, un altro errore che in tanti fanno spesso è quello di rovesciare solo l’acqua bollente nel lavandino. Questa è infatti, a lungo andare, potrebbe danneggiare le pareti dei tubi.

Ecco perché sbagliare scolando la pasta potrebbe causare una scottatura anche al portafoglio. La soluzione, però, è semplice. Appena prima di scolare la pasta facciamo scorrere dell’acqua fredda nel lavandino e richiudiamola una volta finito.

