A partire da settembre 2021 partirà lo switch off verso il nuovo sistema digitale terrestre. Le televisioni più moderne saranno sicuramente compatibili con la compressione MPEG-4, ovvero lo standard della tecnologia DVB-T2. Ma per quelle più datate, come si fa?

Gli Esperti di Tecnologia della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno scovato alcuni trucchetti a basso costo per allungare la vita dei televisori di casa. I lettori potranno, con pochi euro, adeguare i dispositivi e farli funzionare anche con il nuovo sistema.

Digitale terrestre di seconda generazione

Arriva il nuovo digitale terrestre, ecco come risolvere per le TV non compatibili. È l’ormai famoso DVB-T2, di cui anche ProiezionidiBorsa si è occupato diverse volte. Molti canali televisivi hanno già cambiato frequenze, ed è solo il preludio al vero switch off dei prossimi mesi.

Questo avverrà solo a giugno 2022, quando le antenne inizieranno a trasmettere solo in DVB-T2 con compressione HEVC Main 10. Tantissimi italiani hanno in casa una TV più moderna, magari quella in salotto già pronta per il cambio. Ma i televisori della cucina o delle camere da letto spesso sono di una generazione precedente. Non adeguati, quindi, ai nuovi standard. Come risolvere?

Basta un decoder esterno

Chi ha vissuto il primo switch off qualche anno fa sa già che la soluzione è semplice: un decoder esterno. Ci sono molte alternative in vendita. E hanno funzioni diverse, anche in base al prezzo. I modelli base costano attorno ai 30 euro, ma si può arrivare anche agli oltre 100 dei modelli più potenti.

Il modo migliore per capire cosa acquistare sta nel valutare in base alle funzioni della televisione. Non ha senso prendere un modello compatibile con i canali in 4K se la TV è solo in Full-HD. Oppure, la funzione Wi-Fi sul decoder è inutile se non si ha una connessione internet in casa e se non si ha intenzione di utilizzare dei servizi in streaming. Un altro parametro da tenere presente è la necessità di voler registrare o meno i programmi. Per questo occorrerà una memoria interna, e la cosa ha ovviamente un costo.

Gli acquisti potranno essere effettuati anche con il Bonus TV del Governo, che è stato esteso anche al 2021. Arriva il nuovo digitale terrestre, ecco come risolvere per le TV non compatibili!