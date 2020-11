I topinambur sono delle piante il cui tubero è commestibile. Sebbene siano brutti da vedere, e difficili da pulire, in realtà i topinambur sono infatti nutrienti, sono gustosi e sono pure facili da cucinare. Come tuberi, inoltre, i topinambur sono noti pure come carciofi di Gerusalemme o come rape tedesche.

Ed allora arriva il contorno delizioso di topinambur in padella con prezzemolo. Visto che basta una padella ampia, olio, aglio, prezzemolo, vino bianco, brodo vegetale, sale e pepe nero quanto basta.

Arriva il contorno delizioso di topinambur in padella con prezzemolo e brodo vegetale

La prima cosa da fare per cucinare i topinambur in padella è quella di pulire bene i tuberi che, al pari dei carciofi, si ossidano con facilità. E quindi i topinambur lavati bene e tagliati vanno subito immersi in una soluzione di acqua e limone.

Nel frattempo, occorre far rosolare in olio due spicchi d’aglio fino alla doratura. Togliere l’aglio e mettere i topinambur dopo che questi, già puliti, sono stati asciugati con un canovaccio. Rosolare facendo sfumare con il vino bianco, e poi cuocere a fuoco lento con il coperchio aggiungendo il brodo vegetale.

Proseguire con la cottura fino a quando i topinambur non saranno ben cotti aggiungendo di tanto in tanto, se necessario, acqua calda di cottura. Ora è arrivato il momento di aggiustare il gustoso contorno con il sale e con il pepe nero, e servire a tavola il piatto caldo guarnendo i topinambur con il prezzemolo tritato fresco e rigorosamente abbondante.

In questo modo sarà possibile portare in tavola, con i topinambur in padella con il prezzemolo, quello che è un piatto tradizionale della cucina povera contadina. Ed un contorno che è perfetto proprio in questo periodo della stagione fredda, che è senza glutine e che è ricco di fibre al fine di favorire la digestione ed il transito intestinale.