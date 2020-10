Tra le misure in sostegno per lavoratori arriva un nuovo bonus di 250 euro. Oltre al Governo, gli enti locali sono pronti a tendere una mano alle persone in difficoltà. La filiera turistica è stata particolarmente colpita dalla pandemia, nell’articolo precedente abbiamo parlato del contributo a fondo perduto per i tour operator. Oggi, tocca ai tantissimi dipendenti di questo settore a cui l’Ente Bilaterale Turismo Campania ha destinato un aiuto.

Arriva il bonus straordinario di 250 euro. Ecco come richiederlo subito!

Chi lo può richiedere? Innanzitutto, lo possono richiedere i lavoratori che sono stati o sono i dipendenti di alcune aziende turistiche da almeno 1 anno. In particolare, strutture alberghiere e ricettive, agenzie di viaggio, alberghi, stabilimenti balneari, strutture pubbliche e altre.

Nello specifico, il bonus spetta ai dipendenti delle aziende che hanno la loro sede unicamente nelle province di Avellino, Caserta, Napoli e Benevento e non sono multi localizzate. Un altro requisito fondamentale è quello di aver versato il contributo all’ente da almeno 6 mesi. Si aggiunge l’obbligo di essere stati in Cassa Integrazione Guadagni In Deroga o Fondo d’Integrazione Salariale nel periodo che va dal 1 marzo e 31 agosto 2020.

Inoltre, il bonus spetta anche a quei lavoratori stagionali, che hanno avuto il contratto di lavoro dipendente con le strutture turistiche aderenti all’ente perlomeno per due mesi nel 2019. E dunque, arriva il bonus straordinario di 250 euro. Ecco come richiederlo subito!

Come richiedere l’agevolazione

a) Per i dipendenti da almeno 1 anno, bisogna fare la domanda ed allegare le ultime 6 buste paga, nelle quali si evidenzia il pagamento della quota EBTC. Almeno una busta paga deve mostrare di essere stati nel CIGD o FIS .

b) Per i lavoratori stagionali bisogna fare la domanda e presentare 2 buste paga riferite all’anno 2019.

La richiesta è da scaricare direttamente dal sito dell’Ente o cliccando qui. Il modulo compilato, insieme alle buste paga bisogna inviare in formato PDF all’indirizzo bonus@ebtc.it entro il 20 novembre 2020. Il contributo sarà erogato direttamente sull’Iban specificato nella richiesta ed è fino all’esaurimento fondi.