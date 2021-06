La Costiera Amalfitana è una delle zone più magiche d’Italia, per non dire del mondo. Con scogliere mozzafiato, stradine strette che si arrampicano a strapiombo sul mare e acque cristalline, ogni anno incanta milioni di turisti. A parte il suo unico patrimonio naturalistico, la costiera offre alla cultura culinaria italiana un importante contributo. Molti sono i prodotti tipici, su tutti: i limoni. I limoni IGP della zona sono tanto prelibati da essere conosciuti come “l’oro di Amalfi”. Famosi per la forma allungata e il sapore pungente, con questi agrumi si preparano: il limoncello, la torta di Amalfi e, soprattutto, un delizioso spaghetto. Arriva direttamente dalla Costiera Amalfitana la squisita ricetta degli spaghetti al limone che senza sprecare nemmeno la scorza e le foglie conquista il palato di tutti. Vediamo insieme come preparare questo piatto sublime.

Per preparare lo spaghetto al limone come da ricetta originale della tradizione amalfitana abbiamo bisogno di pochi ingredienti. Nello specifico:

a) 200 gr di spaghetti;

b) 4 limoni (buccia e foglie comprese);

c) 100 gr di parmigiano;

d) una manciata di foglie di basilico;

e) olio extravergine d’oliva;

f) sale e pepe quanto basta.

Preparazione

Sbucciamo tre limoni e mettiamo le scorze in una ciotola piena d’acqua tiepida. Le scorze dovranno riposare nell’acqua per una notte intera. Il giorno dopo, togliamo le scorze e usiamo l’acqua dell’infuso per cuocere gli spaghetti. Saliamola, portiamola a ebollizione e aggiungiamo la pasta. Dobbiamo usare poca acqua e continuare sempre a mescolare gli spaghetti. Quando gli spaghetti sono pronti, scoliamoli e aggiungiamo subito un mestolo di acqua dell’infuso che abbiamo tenuto da parte. Mescoliamo e grattugiamo la buccia di un quarto limone. Aggiungiamo basilico e foglie di limone tritate, insieme a parmigiano, sale e pepe.

