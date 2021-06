L’Isola d’Elba non è soltanto spiagge incantevoli e mare cristallino. Questa perla della Toscana vanta anche una tradizione culinaria da far invidia a luoghi molto più blasonati. È per questo che oggi noi di Proiezionidiborsa abbiamo deciso di presentare uno di questi tipici piatti isolani. E arriva dall’Isola d’Elba la ricetta per la schiaccia più dolce e colorata dell’estate. Ecco gli ingredienti e come prepararla.

Gli ingredienti per la schiaccia briaca

Per preparare la schiaccia briaca dell’Isola d’Elba per 6 persone ci serviranno:

a) 300 grammi di farina;

b) Rum;

c) mezzo etto di noci;

d) mezzo etto di mandorle;

e) mezzo etto di pinoli;

f) un bicchiere di vino dolce;

g) 8 grammi di lievito;

h) 120 grammi di zucchero non raffinato;

i) un etto di uvetta sultanina;

l) 80 ml di alchermes;

m) 80 ml di olio di semi.

Arriva dall’Isola d’Elba la ricetta per la schiaccia più dolce e colorata dell’estate: la preparazione

Ci basteranno soltanto dieci minuti di preparazione e quaranta di forno per realizzare una meravigliosa schiaccia briaca.

Iniziamo mettendo l’uvetta in un bicchiere con il rum per 10 minuti. Nel frattempo tritiamo noci e mandorle. Le aggiungeremo ai pinoli, a metà dell’uvetta e alla farina in una ciotola rotonda abbastanza grande.

Mescoliamo per qualche minuto e inseriamo anche il resto degli ingredienti lasciando 40 ml di alchermes per la successiva cottura. Continuiamo ad amalgamare con un mestolo di legno e non appena il composto inizia a compattarsi accendiamo il forno. Andrà impostato con cottura ventilata a 180 gradi.

Disponiamo l’impasto su una teglia antiaderente e sulla superficie distribuiamo l’uvetta rimasta e altro zucchero. Mettiamo in forno per 20 minuti. Trascorso questo tempo tiriamo fuori la schiaccia, bagniamola con l’alchermes avanzato e cuociamo per altri 20 minuti.

Facciamo raffreddare e siamo pronti per servire. Per accompagnare la schiaccia briaca lo chef consiglia un bicchiere di Vin Santo o il tipico Aleatico prodotto proprio all’Isola d’Elba.

Se cerchiamo altre ricette per dolci estivi dal gusto unico consigliamo la torta zucchine e cacao.