Non sempre in estate abbiamo voglia di stare ore davanti ai fornelli a preparare prelibatezze per la famiglia o gli amici. Il caldo e la voglia di leggerezza richiedono pasti più leggeri e veloci da preparare. Alle volte fa comodo avere a disposizione alcune ricette da preparare in queste occasioni.

La particolarità è che si tratta di un tipico piatto slavo. La cucina balcanica è estremamente varia e interessante poiché ha assorbito le influenze dei paesi confinanti. Ha in sé caratteristiche tipiche della cucina mediorientale ed europea. Nei dolci ha aromi e sapori della Grecia e della Turchia e nelle carni quelli dell’Austria e dell’Ungheria. Alcuni primi piatti invece sembrano proprio usciti da un ricettario della tipica cucina mediterranea che ben conosciamo.

Arriva dalla Slovenia il gustoso primo piatto estivo buonissimo sia freddo che caldo che stupirà gli invitati

La seguente ricetta sarà particolarmente adatta per stupire amici e parenti invitati a cena. Si tratta di un gustoso piatto unico preparato con ingredienti freschi di stagione.

Ingredienti per 4 persone:

2 patate medie;

1 cipolla rossa;

200/300 gr di riso;

1 peperone giallo;

peperone verde 1;

1 peperone rosso;

2 pomodori grandi;

olio evo, sale e pepe q.b.

Procedimento

Preparare una pentola con acqua bollente. Immergere brevemente i pomodori per poterli spellare più facilmente e metterli da parte. Tagliare a fettine sottili le patate e la cipolla, la quantità giusta dovrà coprire ben bene il fondo di una pirofila da forno. Condire questo strato con olio, sale e pepe.

Successivamente sciacquare sotto l’acqua il riso per eliminare l’amido in eccesso. Stenderlo sulle patate e le cipolle. Lo strato non dovrà essere troppo altro poiché la cottura avverrà in forno.

Ora bisognerà tagliare a listarelle i peperoni e con questi formare il terzo strato. Salare e pepare anche la verdura. Infine tagliare allo stesso modo i pomodori e ricoprire il tutto. Versare un bicchiere d’acqua e terminare con un abbondante giro d’olio. Preriscaldare il forno a 180° in modalità statica e cuocere per 45 minuti controllando di tanto in tanto. Nessuno immaginerà che arriva dalla Slovenia il gustoso primo piatto estivo buonissimo sia freddo che caldo che stupirà gli invitati.