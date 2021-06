Ora che la stagione estiva ci costringe a scoprirci, possiamo accorgerci di avere degli antipatici inestetismi cutanei. Si tratta di zone della nostra pelle particolarmente secche a cui non prestiamo le necessarie attenzioni. Vediamo quali sono le cause e i possibili rimedi per eliminare i gomiti secchi e scuri.

Le cause

Le diverse zone del nostro corpo hanno diverse tipologie di pelle. Lo sperimentiamo tutti i giorni sul nostro viso, composto da zone secche e zone più grasse. Nella stessa maniera altri punti del corpo solitamente meno in vista hanno esigenze del tutto particolari. Nei gomiti per esempio, non vi sono ghiandole sebacee. Questo vuol dire che non c’è grasso per cui la pelle è secca. Tenderà a disidratarsi molto facilmente se non corriamo ai ripari con prodotti specifici e buone abitudini.

Alcuni accorgimenti

Fra i comportamenti da cambiare per alleviare il problema vi è quello di non appoggiare i gomiti sulla scrivania quando siamo al computer. Oppure non indossare spesso indumenti sintetici stretti che non lasciano respirare la pelle. Mentre in inverno cerchiamo di evitare i tessuti rigidi e ruvidi che sfregheranno facilmente la zona secca.

Inoltre spesso in vasca o sotto la doccia siamo troppo frettolosi e non diamo la giusta attenzione a questa parte del corpo. Anche utilizzare prodotti non specifici e molto aggressivi non aiuta.

Anche l’alimentazione influisce sulla salute della pelle. Mangiare in modo scorretto, assumendo poche vitamine e bevendo poca acqua contribuisce alla formazione di questa aree secche e grigie. Si trovano sui gomiti ma anche sulle ginocchia.

Queste sostanze andrebbero evitate se si vuole risolvere il problema: la caffeina e la nicotina delle sigarette.

Arriva dalla frutta il rimedio per levigare e schiarire gli antiestetici gomiti scuri

Abbiamo già accennato come l’apporto di vitamine nella dieta sia fondamentale per tantissimi disturbi della salute ma anche dell’aspetto della nostra pelle. Quindi oltre a mangiare molta più frutta e verdura perché non utilizzare direttamente una preziosa fonte di vitamina C sulla zona interessata?

La banana è il frutto ideale per svolgere questo compito. Dopo averla mangiata, utilizziamo la sua buccia per strofinarla sui gomiti. Oltre a offrire immediata idratazione, la banana ha efficaci proprietà antimicotiche. Eviteremo così fastidiose irritazioni e arrossamenti. Basteranno due trattamenti a settimana per migliorare sensibilmente questo inestetismo. Abbiamo scoperto che arriva dalla frutta il rimedio per levigare e schiarire gli antiestetici gomiti scuri.