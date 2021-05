Siamo a fine anno e per molte famiglie questo è il momento di cominciare a pensare agli acquisti per settembre. Il più importante è senza dubbio lo zaino. Per i ragazzi più grandi, è una scelta autonoma e personale. Diverso è invece quando si fa il passaggio fra scuola materna e scuola primaria. I genitori sono spesso confusi sul criterio da adottare nella scelta di questo importantissimo accessorio. Arriva dal trekking la sorprendente soluzione su come scegliere nel modo giusto lo zaino per la scuola e fare una scelta amica dell’ambiente.

Seguire le mode

Fare delle piccole ricerche a riguardo è il modo giusto di procedere. Non compiere l’errore di farsi guidare dalle mode del momento. Si sa, in tenera età i bambini possono cambiare gusti velocemente e dato il costo dello zaino, sarebbe saggio non doverlo cambiare spesso. Una volta optato per colori e fantasie neutre ma comunque carine, la scelta successiva riguarda il modello. Il mercato ne propone molti: lo zaino spalla classico, lo zainetto con la struttura trolley incorporata e rimovibile e lo zainetto trolley fisso. È comparsa una soluzione innovativa maturata dall’esperienza che le case produttrici di accessori per l’alta montagna hanno applicato sugli zaini per la scuola.

Dal trekking ai banchi di scuola

I designer hanno ideato una soluzione innovativa e sostenibile. Mutuare la tecnologia esistente sugli zaini da trekking, per gli zaini scuola. Dopotutto a ben pensarci le esigenze sono le stesse. Il dover portare un carico di peso anche ingente per diverso tempo sulla schiena e non doverne soffrire. Chi frequenta la montagna conosce bene questo accessorio. Gli zaini sul lato posteriore hanno una struttura ergonomica e imbottita che si può regolare in base alla lunghezza e conformazione della schiena. Inoltre sul lato frontale ci sono dei ganci che servono per ancorare lo zaino a tutto il busto e impedire che il carico venga mal distribuito sulla colonna. Si eviterà l’antipatica andatura ricurva, poiché lo scarico del peso avviene anche nella zona lombare. Le stesse caratteristiche si ritrovano negli zaini scuola. La loro capienza è di 18/20 litri per un’altezza fino ai 150 cm.

Dopodiché si potrà scegliere lo zaino più grande e più capiente.

La scelta ecologica

Perché questi zaini sono anche amici dell’ambiente? Perché i tessuti utilizzati vengono creati attraverso il riciclo delle bottiglie di plastica. Sono molto resistenti e pratici. Si possono mettere in lavatrice e asciugatrice. E ancora, tutti i modelli hanno parti catarinfrangenti. Insomma molti buoni motivi per compiere una scelta diversa che pone il benessere al centro. Ecco come arriva dal trekking la sorprendente soluzione su come scegliere nel modo giusto lo zaino per la scuola e fare una scelta amica dell’ambiente