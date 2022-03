Il mare ci regala un’infinità di pesci che con la nostra grandissima tradizione gastronomica riusciamo a trasformare in vere prelibatezze. Naselli, orate, sgombri e branzini sono degli ingredienti che con un po’ di sapienza possiamo trasformare in piatti da grande chef.

Oggi, però, il piatto che gli esperti di ProiezionidiBorsa vogliono proporre al Lettore è creato con un grande mollusco. Infatti, arriva dal mare questo antipasto di pesce che ha già conquistato i palati di tutta la Galizia spagnola.

Ingredienti

8 capesante;

100 grammi di burro;

olio extra vergine di oliva;

succo di limone;

buccia di limone;

pimentón;

sale e pepe.

Arriva dal mare questo antipasto di pesce che è una leccornia facilissima e veloce da preparare

Il protagonista di questo grandioso antipasto sono le capesante, molluschi che tutta l’Europa ha cominciato a conoscere grazie al cammino di Santiago. Infatti, i pellegrini che riuscivano a raggiungere la tanto agognata destinazione portavano poi a casa una conchiglia. Si trattava proprio della conchiglia delle capesante, che in quella regione abbondano nei suoi mari.

Con il passare del tempo e lo sviluppo dei commerci questo mollusco ha cominciato a diffondersi in tutta Europa e con lui una ricetta eccezionale.

Infatti, per prima cosa dobbiamo prendere le capesante e lavarle per bene. Vediamo subito che sono costituite da due parti, una bianca e una rossa. Quella bianca è quella che piace a tutti, mentre quella rossa ha un gusto un po’ più forte che può non piacere.

Conoscendo i nostri commensali possiamo pensare se tenere entrambe o solo la parte bianca. Laviamo comunque per bene ciò che scegliamo e poi asciughiamo con della carta assorbente. Laviamo anche le conchiglie che ci serviranno come presentazione del piatto.

Mettiamo un filo d’olio in una padella e accendiamo il fuoco. Facciamo dorare le capesante per trenta secondi al massimo per lato e le togliamo.

Nella stessa padella andiamo a inserire il burro che andiamo a sciogliere con fuoco basso. Aggiungiamo il succo di limone, la buccia e le spezie indicate sopra. Rimettiamo le capesante e cuciniamo il tutto per due minuti.

A questo punto, prendiamo le capesante, le mettiamo sulla loro conchiglia e poi aggiungiamo la salsa fusa. Il piatto è pronto e va consumato molto velocemente

