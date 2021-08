Gli Stati Uniti non sono certo conosciuti per la loro cultura gastronomica o per la loro dieta salutare. Eppure, in quanto a gusto, la loro è una cucina amata in tutto il mondo. Ogni Stato ha i suoi cibi tradizionali gustosi e saporiti, provenienti da diverse influenze.

Una delle cucine più apprezzate e conosciute sono i barbecue texani e le lunghe cotture della Carolina del Nord. Ed è proprio dalla Carolina del Nord che arriva questo piatto delizioso che farà impazzire chiunque lo assaggerà.

Arriva dagli Stati Uniti questo metodo di cottura del maiale che stupirà tutti

Più che un piatto si tratta di un metodo di cottura di un particolare tipo di carne: quella di maiale.

La carne di maiale è utilizzatissima per le preparazioni più disparate. Il metodo in questione è chiamato pulled pork (in italiano: maiale sfilacciato). Questo metodo di cottura del maiale che stupirà tutti arriva dagli Stati Uniti. Una preparazione che prevede la cottura del maiale a 92 gradi per un lungo periodo di tempo in modo da stracuocerlo e poterlo “sfilacciare”.

Il taglio di carne più adatto è la spalla di maiale o la coppa. Sono entrambi tagli di carne non troppo magri che permettono di mantenere la giusta morbidezza della carne.

Come si prepara

Per prima cosa bisogna preparare la marinatura a secco. Si prepara con diverse spezie, qui riportate le dosi per 2kg di carne:

225 g sale;

10 g cumino;

150 g zucchero di canna;

12 g aglio in polvere;

45 g peperoncino in polvere;

10 g pepe nero;

60 g paprika affumicata;

8 g cipolla in polvere

Si mescolano tutte le spezie in modo da creare una marinatura omogenea che si distribuirà su tutta la superficie della spalla o coppa di maiale.

Si mette la carne in una teglia in alluminio, si chiude la teglia con la carta stagnola e la si inserisce in forno o nel barbecue a 100 gradi circa. La carne dovrà cucinare dalle 10 alle 12 ore. Si può far cuocere anche in slow cooker, in modalità “low” per 10 ore circa.

Una volta cotta, la carne risulterà tenerissima. A questo punto si potrà procedere allo sfilacciamento. Dopo averla sfilacciata la si può condire con una salsa a base di salsa barbecue, aceto di mele e acqua. Ecco che il nostro maiale sfilacciato è pronto! Si può servire da solo o dentro un panino, magari accompagnato dalla classica coleslaw, l’insalata di cavolo tipica degli Stati Uniti.

