Finalmente ci siamo: gli appassionati del robottino verde possono gioire per l’uscita del nuovo Android 12. Disponibile già in versione beta di prova, è ricchissimo di nuove funzioni che lo renderanno più intuitivo, più attento alla privacy – come la controparte iOS 14 – e molto più integrato con i dispositivi wearable e Android Auto.

Le parole chiave sono poche e semplici. Personalizzazione, privacy e connessione. Google ha presentato Android 12 al suo evento annuale Google I/O. Assieme al nuovissimo Wear OS, il sistema operativo pensato per i dispositivi indossabili come gli smartwatch di Samsung.

Più colore, più personalità

Scelta tempestiva che si allinea alla decisione dell’azienda sudcoreana di abbandonare la piattaforma Tizen per i suoi orologi. Arriva Android 12 con tantissime nuove funzionalità per smartwatch e più integrazione con le auto connesse. Wear Os andrà a sostituire Tizen sugli smartwatch Android. Il nuovo sistema operativo promette prestazioni migliori del 30 per cento rispetto ai precedenti, soprattutto su determinate app meglio ottimizzate.

Visivamente Android 12 si presenta davvero super colorato. Il nuovo design Material-You supera l’ormai abusato Material, vecchio di sette anni. E punta su un’interfaccia ricchissima di colori e personalizzazioni.

Anche le animazioni e le transizioni ne beneficiano in modo coerente. E il tema si adatta automaticamente ai colori dominanti. Google ha poi puntato molto sull’immediatezza. Basteranno uno swipe e un tap per utilizzare le nuove impostazioni rapide. E controllare velocemente l’intero dispositivo.

Privacy e connettività

La protezione dei dati dell’utente è un altro punto caldo su cui Google ha voluto puntare, inserendo una dashboard dedicata attraverso la quale si possono gestire le varie autorizzazioni delle app. Si può anche limitare l’accesso a microfono e fotocamera. Nonché visualizzare quale app sta usando cosa con un semplice led. Similmente a quanto accade su iOS.

Diventa ancora più connesso anche con i dispositivi esterni compatibili, non solo con quelli più "scontati" come i Chromebook e Android TV ma anche le auto compatibili con Car Key.

I primi dispositivi a ricevere questa funzionalità saranno i Pixel e i Galaxy, in autunno. E poi verranno integrate sugli altri dispositivi.

Infine, viene migliorato anche l’algoritmo di bilanciamento dei colori sulla fotocamera. E ciò per permettere un fuoco migliore su soggetti con la pelle scura e i capelli crespi.