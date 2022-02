In molti aspettano l’arrivo delle belle giornate, dove finalmente il sole renderà le nostre passeggiate più gradevoli, senza patire il freddo invernale. Se ci siamo preparati a lungo per la moda di questi ultimi mesi, poi, adesso dovremo capire cosa spopolerà a partire da marzo.

Già le passerelle hanno proposto le tendenze fino all’estate, mettendo in luce vestiti e accessori da non perdere per la bella stagione. Quindi, cominciamo a rispolverare il nostro guardaroba più leggero, per capire se manca qualcosa o se già possediamo i nuovi trend.

Anche se il colore nero è evergreen intramontabile, spazio all’energie e alla vitalità per dare luce al nostro volto. Quindi, non cestiniamo i nostri capi pastello, bianchi, arancioni, azzurri, viola, verdi, rosa, conserviamoli gelosamente, perché a breve potremo indossarli per essere glamour, a qualsiasi età.

Anche le versioni fluo saranno senza dubbio protagonisti, che si tratti di giacche, camice e vestiti, modelli semplici o più particolari.

Arricchiamo gli armadi con questi capi primaverili che sono sempre alla moda e stanno bene a 30 ma anche a 50 anni

Riprendiamo le gonne con tagli più classici e retti, longuette, minimal e molto semplici o drappeggiate e plissettate. Scegliamo tonalità neutre o più esuberanti, abbiniamo a tradizionali decolté, stivaletti o sneaker alla moda.

Non mancheranno le linee svasate delle gonne anni ’50, con i colori del mare o della montagna, comode e pratiche, con una T shirt e scarpe confortevoli.

Direttamente dall’anno precedente, tiriamo fuori il blazer, anche maxi, molto versatili, che stanno bene a qualsiasi tipo di fisico, donando un’aria sofisticata e contemporaneamente casual. Possiamo indossare sotto un abito leggero, un paio di jeans e una maglia, tacco o scarpa comoda per camminare, non dovremo rinunciare al nostro stile e personalità.

Altra giacca di grande stile è il chiodo in pelle o ecopelle, basta che ricordi i modelli degli anni passati.

I pantaloni più osannati schiacciano l’occhio ai modelli maschili, ovvero con tasconi laterali, cavallo basso e larghi, meglio ancora se di colore beige o marroncino. L’alternativa è acquistare quelli a vita alta.

Gli accessori

Non solo arricchiamo gli armadi con questi capi immancabili, ma non lasciamoci sfuggire questi accessori che completeranno in nostro outfit.

Rendiamo stiloso il look con mini borsette gioello a tracolla o da portare a mano, oppure maxi, basta che siano impreziosite con strass o con punti luce.

Via libera a maxi catene argentate o dorate che decorano il collo, in abbinamento con bracciali grossi e spessi, da inserire anche nel braccio.

Scegliamo orecchini più fini a con pendenti dalle forme ricercate e particolari. Un grande ritorno dagli anni passati delle spille, per adornare maglie e camice semplici.