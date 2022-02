Arrediamo un monolocale da meno di 50 mq guadagnando spazio e spendendo poco con queste 3 soluzioni

Le recenti statistiche affermano che la casa degli italiani è grande, in media, 117 mq. Eppure negli ultimi anni il mercato immobiliare ha fatto registrare una decisa sterzata verso le piccole abitazioni, spesso acquistate a scopo di investimento. Come affermato dalle agenzie immobiliari, bilocali e monolocali sembrano essere i nuovi “tagli” preferiti da chi compra casa, specialmente nelle grandi città. Così, oggi molti cittadini sono proprietari o affittuari di appartamenti non più grandi di 50 mq.

Il grande problema è: come arredare queste case dagli spazi ristretti per vivere bene? Non di rado, gli interior designer hanno dovuto fronteggiare la questione. Di seguito vediamo 3 pratiche soluzioni, grazie alle quali arrediamo un monolocale da meno di 50 mq rendendolo un piccolo gioiello. Lo scopo di queste soluzioni d’arredo è ampliare gli spazi e dare luminosità, spendendo il meno possibile.

Alcune regole fondamentali per non sprecare spazio

Il problema di arredare un piccolo appartamento, sfruttando al meglio il poco spazio a disposizione, si presenta sempre più spesso. Giovani coppie, single o proprietari, che hanno acquistato un monolocale per affittarlo, devono cercare soluzioni veloci, efficaci e vantaggiose a livello economico.

Partiamo con i consigli più noti. La prima cosa da fare, quando si arreda un monolocale, è scegliere colori chiari per le pareti. In questo modo daremo più luminosità e lo spazio non risulterà angusto e opprimente. Per lo stesso motivo, molti fanno un grande utilizzo del vetro, per porte, mensole, separé. Il vetro dà più aria del legno o della muratura, e quando si vive in una casa piccola ogni dettaglio può fare la differenza.

Infine, per creare un effetto di ampliamento dello spazio, un ottimo escamotage è quello di utilizzare gli specchi. Posizioniamone più d’uno all’interno della stanza, anche di grandi dimensioni: in questo modo lo spazio acquisterà profondità.

Arrediamo un monolocale da meno di 50 mq guadagnando spazio e spendendo poco con queste 3 soluzioni

Ora veniamo alle soluzioni a cui non tutti pensano, ma che possono ampliare ulteriormente la percezione dello spazio.

La prima è quella di utilizzare porte scorrevoli. In un monolocale non ci sono molte porte (spesso solo quella che separa la zona giorno dal bagno). Ma visto che i mq sono pochi, anche una sola porta lasciata aperta può creare disordine. Potendo scegliere, montiamo solo porte a scorrimento.

Seconda soluzione è quella di scegliere soltanto tappezzeria dai tessuti leggeri. Tende, cuscini e tappeti pesano parecchio all’interno di una stanza. In un monolocale, via libera a tessuti come juta, lino, cotone. Da evitare tappeti in lana o tende di velluto.

Infine, cerchiamo di montare luci regolabili. Non avendo spazio per troppe lampade, è meglio poter scegliere l’intensità di quelle che ci sono. In questo modo, cambieremo illuminazione a seconda dell’ora del giorno e la casa non sarà mai troppo buia.

