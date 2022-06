In questa stagione, non è raro soffrire d’insonnia. Tra il caldo e la compagnia indesiderabile delle zanzare, non stupisce se riposare può diventare un’impresa. Inoltre l’estate può far venire voglia di alleggerire gli ambienti, puntando su locali funzionali e dotati di parecchi trucchi salva spazio. Inoltre, in virtù di una disperata ricerca di refrigerio, si tende a schiarire i colori, regalando nuova leggerezza all’insieme. Effetto che si può ottenere anche optando per arredi quasi invisibili, sottili e minimalisti, in tinte quasi mimetiche. E come rinunciare alla freschezza di lunghe e semplici tende bianche, che danzano nella brezza serale?

Ecco dunque l’idea vincente per arredare la camera da letto in modo economico, ma assolutamente di classe. Molti sono tentati di rivedere l’arredo di casa, spesso puntando su soluzioni economiche, essenziali ma anche curiose, contemporanee e di carattere. Altri, con animo meno sofisticato e più pratico, si rivedono in uno stile lineare in cui il bianco ha la sua preponderanza assoluta. Attenzione, non esiste una sola tonalità di bianco. C’è quello antico tendente al crema, c’è quello equilibrato e più classicheggiante, c’è il bianco freddo, con riverberi azzurrini. Quest’ultimo è il bianco refrigerante dello stile nordico.

Si tratta di una tendenza che ammicca alla freschezza del mar Baltico, mentre i termometri sono in procinto di esplodere. Lo stile nordico riesce a restituire degli interni dai connotati confortevoli e rilassanti. Le pareti e i pavimenti, nello stile nordico, si susseguono nelle tinte che vanno dal bianco, al beige, al sabbia, al grigio tenue e freddo. Questo rende gli spazi ampi e luminosi.

Arredare la camera da letto in modo economico è facile con questo stile fresco, minimale e incantevole

Chi è già in possesso di un parquet in legno chiarissimo, nella sua camera da letto, parte avvantaggiato. Non avendo però a disposizione la luce tipica del nord, fatta di aurore boreali e sovraesposizioni, la scelta di un pavimento bianco può risultare asettica nelle case nostrane.

Per la scelta del letto, sarebbe opportuno optare per un modello essenziale, magari composto di pochissimi travi, e rigorosamente bianco. Per risparmiare, se già siete in possesso di un letto con una testiera poco pomposa, anche di ferro battuto, sarà sufficiente ridipingerlo. In commercio esistono diverse vernici idonee a tanti materiali diversi, che contengono in sé una buona dose di aggrappante.

Sono quelle tipicamente utilizzate nello shabby chic. Per uno stile nordico, è consigliabile passare il bianco in modo perfettamente uniforme, rinunciato all’effetto logorato. La scelta di abolire completamente la testiera dl letto è conforme allo stile nordico, in quel caso si sceglieranno dei cuscini beige o grigio chiaro. In questo speciale tipo di home decor, anche i tessili hanno la loro importanza. Via libera quindi a tappeti chiari, tende, zanzariere sospese. L’armadio può essere bianco o di un color sabbia quasi impercettibile, meglio se munito di ante scorrevoli. In questo modo non sarà mai una presenza ingombrante.

Delle lanterne ad olio o altre illuminazioni tipicamente ispirate a quelle di un faro, o di una nave, completeranno l’opera con gran classe. In alternativa, è possibile optare per le sospensioni o appliques dal design che imita il legno chiaro arenato sulla spiaggia, per un tocco creativo.

Lettura consigliata

Come arredare un piccolo bagno grazie a 15 consigli davvero utili per ottimizzare al meglio gli spazi con pochi soldi