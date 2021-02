Non molti lo sanno, ma tutto quello che serve per arredare in modo originale casa è soltanto un pizzico di inventiva. Attraverso infatti la nostra immaginazione e qualche semplice ritocco veloce qualunque oggetto può ottenere nuova vita. In questo articolo vedremo come, grazie al riciclo creativo, è possibile arredare in modo originale la propria casa riciclando questo insospettabile oggetto: la persiana.

Risparmiare con il riciclo creativo

Il risparmio nel 2020 è diventato una necessità per molti italiani, che hanno imparato a risparmiare anche tramite il riciclo. Il riciclo, infatti, vanta il duplice vantaggio di diminuire drasticamente le spese di casa ma anche quello di ridurre l’impatto sull’ambiente.

Permette cioè di prendere oggetti considerati ormai inutili o da buttare e donargli nuova vita attraverso il loro utilizzo in ambiti diversi. Le possibilità sono praticamente infinite. Sarà semplicissimo infatti risparmiare, riciclando oggetti piccoli come bottiglie di plastica o persino scarti di ristrutturazione, come nel caso di cui parleremo ora.

Un pratico portariviste

Quante volte dopo una ristrutturazione ci si ritrova con infissi e persiane vecchie che ormai non servono più? Nella maggior parte dei casi questi oggetti sono solo considerati scarti o rifiuti e quindi destinati ad un costoso e complicato smaltimento. Ma in realtà è possibile una moltitudine di utilizzi alternativi che permettono di risparmiare tempo e denaro rendendo la casa originale e divertente.

Una vecchia persiana, per esempio, una volta carteggiata e ridipinta o anche lasciata con le sue tonalità originali, si presterà benissimo a diventare un pratico portariviste. Basterà infatti appoggiarla leggermente inclinata al muro del salotto e inserire le riviste o i giornali nelle cavità per ottenere un pratico portariviste vintage.

Ecco spiegato perché arredare in modo originale la propria casa riciclando questo insospettabile oggetto è semplice e conveniente.

