La casa oggi è forse quel luogo che ci è stato più vicino di tutti. E oggi la casa quindi acquista un valore un più. Non è solo un luogo dove si abita, ma è un luogo dove si vive, che deve regalare sensazioni positive, uno spazio in cui si ha il piacere di passare del tempo.

Ovviamente al primo posto vi è la compagnia, una casa diventa speciale se condivisa con qualcuno che sia ama. Ma passando molto tempo in casa ci si è resi conto anche di quanto sia importante l’arredo in cui si vive, gli elettrodomestici che si hanno o anche gli oggetti più comuni come tazze, bicchieri o brocche.

Insomma gli oggetti della casa devono trasmettere emozioni, devono regalare sensazioni. E per questo vengono in soccorso i grandi designer che realizzano ogni giorno oggetti dalle forme uniche e belle. Appena si sente parlare però di designer si pensa subito a oggetti super costosi. In realtà arredare casa con il design a poco prezzo è possibile.

Alcuni oggetti di design

Una casa, quindi, magari troppo cupa, con un arredo troppo pesante può influire sulla positività della persona. Per fortuna arredare casa con il design a poco prezzo è possibile e vediamo allora qualche consiglio. Inoltre si consiglia di controllare periodicamente gli e-commerce online perché spesso ci sono i saldi.

Ichendorf è un’azienda che produce oggetti dai primi anni del Novecento, questi maestri del vetro con i loro bicchieri, brocche e vasi entrano nelle case con delicatezza, eleganza, lucentezza e lì trovano una giusta e umana collocazione.

Per una tavola non convenzionale, ma di design, c’è Bitossi Home. Nei prodotti di questa azienda è possibile trovare tradizione e suggestioni contemporanee. Un vero mix di forme e materiali incredibili e dal prezzo super accessibile.

Dal design eclettico ed eco-friendly invece c’è Surdic. La forza di questo brand è quella di creare oggetti come mensole, cuscini, armadi o lampade dalle stampe stravaganti, un po’ jungle e funny.

