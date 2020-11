Gli italiani hanno sempre meno tempo da dedicare alle faccende di casa. Una delle soluzioni per evitare di fare il cambio di stagione è acquistare un armadio più grande da posizione in una stanza. Molti non sanno che c’è una soluzione unica: l’armadio 4 stagioni per risolvere i problemi per 365 giorni. Purtroppo, molti preferiscono acquistare armadi piccoli per non occupare troppa superficie delle stanze.

Il caso degli armadi piccoli

Con il trascorrere degli anni ci accorgiamo che gli abiti aumentano e non sappiamo dove metterli. I più fortunati portano gli abiti in soffitta oppure nel garage dove hanno fatto posizionare degli scaffali.

Per chi non ha questa fortuna di pertinenze all’abitazione deve arrangiarsi. Perciò, nel momento in cui si va ad arredare la propria stanza, meglio pensarci da subito ad acquistare un armadio 4 stagioni. Possiamo assicurare che entra davvero di tutto: sia capi estivi che invernali. È una soluzione capace di contenere tutto ciò che si possiede di vestiario.

Quelli extralarge

Occhio, però, alle misure. Questi armadi extralarge hanno 6-8 ante battenti, oppure per comodità la scelta può ricadere su quelli con 4 ante scorrevoli. Le misure dell’armadio variano tra una lunghezza di 3 e 4 metri per un’altezza tra i 2 metri e mezzo fino a circa 3 metri. Infine, la profondità non va oltre i 60/80 centimetri.

I nostri Esperti in arredamento di ProiezionidiBorsa, però, consigliano anche di non fermarsi alle sole misure dell’armadio ma di fare altro. Cioè, saper organizzare il guardaroba in base alle stagioni. Lo spazio disponibile, come detto, è ampio. Tuttavia si corre il rischio di rendere inutile l’acquisto di un armadio grande se non si suddividono per bene gli spazi.

Solitamente gonne, pantaloni e maglioni sono in numero considerevole rispetto ad altro abbigliamento. Perciò, la soluzione con ripiani, cassettiere e porta camicie, rende tutto più agevole. Vediamo che ordine rispettare. I capi vanno sistemati in base alla stagione in ogni anta in modo da non fare prima di tutto confusione. Non c’è che dire, serve l’armadio 4 stagioni per risolvere i problemi per 365 giorni.