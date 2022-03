Siamo quasi arrivati alla fine di una settimana faticosa ed è il momento di interrogare le stelle per capire se ci saranno gioie nel weekend. Per molti arriverà il meritato relax e notevoli soddisfazioni in campo economico. Per Ariete, Capricorno e questi 2 segni zodiacali, invece, è in arrivo un fine settimana da incubo. Un fine settimana in cui serviranno calma, pazienza e concentrazione per evitare danni irreparabili sia a livello di finanze che di relazioni sentimentali.

Weekend da bollino nero per Ariete e Capricorno

La parola d’ordine del fine settimana degli Ariete sarà incertezza. La Luna è in opposizione nel Cancro e farà sentire gli Ariete stanchi e demotivati. Ma soprattutto porterà notevoli dubbi sulla bontà delle scelte lavorative fatte negli ultimi mesi. E le brutte notizie non sono finite qui. I nati sotto questo segno si sentiranno in gabbia in una relazione stabile e avranno voglia di cambiare. I colpi di testa e le scenate tipiche dell’Ariete, però, potrebbero peggiorare ancora di più la situazione. Servono pazienza e riflessività.

Settimana di alti e bassi per il Capricorno, che proprio tra giovedì e domenica dovrà affrontare le insidie più grandi. Lo stress e la fatica accumulati da inizio mese potrebbero esplodere improvvisamente nel weekend e mettere a dura prova il rapporto con il partner. Meglio organizzare una gita fuori porta o dedicarsi agli hobby. Allenterà la tensione.

Ariete, Capricorno e questi 2 segni zodiacali martoriati dalle stelle farebbero bene a nascondersi questo weekend perché rischiano di combinare disastri epocali

Brutte e inaspettate sorprese in arrivo per gli Acquario. Gli Acquario sono reduci da un inizio settimana veramente incredibile, ricco di soddisfazioni sul lavoro e sotto le lenzuola. Venerdì, però, le stelle si uniranno nel mettere i bastoni fra le ruote. La situazione professionale potrebbe diventare intricata e non mancheranno discussioni con il partner relative alle finanze e a decisioni importanti. La calma sarà la migliore alleata per non rovinare tutto quello che di buono è stato costruito fra lunedì e giovedì.

La calma e la voglia di non strafare dovranno essere la stella polare anche degli Scorpione in questo weekend. Le stelle con Marte e Venere in quadratura potrebbero mettere sulla strada degli Scorpione persone ambigue e poco serie. Ora è il momento di fare buon viso a cattivo gioco e imparare l’arte della diplomazia. L’alternativa è rischiare il posto di lavoro. In amore meglio concentrarsi sulle cose concrete. Ci sarà tempo nelle prossime settimane per sogni e progetti a lungo termine.

