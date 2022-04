La primavera porta con sé una valanga di buone notizie per molti segni zodiacali, che ad aprile stanno vivendo un momento davvero incredibile. Le novità, però, non finiscono qui, perché, grazie alla congiunzione di 2 pianeti, il successo potrebbe essere dietro l’angolo per molti.

Dopo circa 166 anni, infatti, Giove e Nettuno si uniscono nel segno dei Pesci. Un evento assolutamente straordinario, che potrebbe influenzare la vita e gli stati d’animo di alcuni segni.

Una ventata di creatività e un’energia del tutto positiva e propositiva potrebbero ispirare cambiamenti e nuove connessioni. Così, questi pianeti potrebbero migliorare e favorire alcune situazioni e offrirci quelle opportunità che stavamo rincorrendo da tempo.

Aria di rinnovamento e nuove opportunità incredibili grazie anche alla congiunzione di Giove e Nettuno che favorirà amore e fortuna di questi segni

La buona sorte tra aprile e maggio accompagnerà il percorso dei nati sotto il segno dei Pesci. Soprattutto dal punto di vista sentimentale, potrebbe scatenarsi una voglia incredibile di dare e ricevere amore spassionato.

Chi non avrà trovato il partner potrebbe fare incontri entusiasmanti, mentre le coppie potrebbero raggiunge nuovi traguardi. La grinta e la forza di volontà saranno dei fedeli compagni, tanto da riuscire ad ampliare con efficacia gli orizzonti, grazie anche alle idee creative e straordinarie.

Sarà carico di energia vitale il Toro, inarrestabile riuscirà con la giusta tenacia a ottenere grandi risultati. Anche se inizialmente non crederà in possibili cambi di rotta, con sorpresa potrebbe ricevere piacevoli novità lavorative. In arrivo giornate felici in famiglia e con i propri cari, l’amore di coppia troverà un’altra nuova dimensione, per avverare i propri sogni.

I Capricorno porteranno a compimento le proprie ambizioni, finalmente ci sarà aria di rinnovamento e nuove opportunità incredibili, dovuto anche all’estrema concentrazione e all’impegno dimostrato. Il mese di maggio potrebbe essere del tutto positivo, lasciando così il passato alle spalle. A livello sentimentale le emozioni vanno a gonfia vela e potrebbero esserci cambiamenti straordinari, che soddisferanno l’ego.

Acquario

Grande successo e soddisfazioni soprattutto nella sfera lavorativa per l’Acquario, dove diverse attività e progetti andranno a buon fine, senza nessun problema. Il mese di maggio potrebbe condurre a trasformazioni da diversi punti di vista, provocando cambiamenti della vita quotidiana. Quindi, l’importante è sfruttare questi momenti propizi per prendere decisioni importanti, per stravolgere in meglio la propria posizione.

In amore è arrivato il momento per lasciarsi andare e vivere con più spensieratezza, magari riuscendo a trovare il gusto equilibrio con il proprio partner. Anche se l’istinto lo porta a mettersi perennemente alla prova, spingendosi sempre oltre, questa potrebbe essere una caratteristica che attrae a affascina molte persone.

Approfondimento

Aprile sarà favoloso non solo per l’Acquario, che avrà fortuna in amore e sul lavoro, ma anche questi segni brilleranno