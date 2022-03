I panini all’olio come il pane sono una sfiziosa preparazione, che fanno colpo sia sugli adulti che sui bambini. Ovviamente, proprio come il pane, variando gli ingredienti possiamo realizzare gusti nuovi e appetitosi. E infatti, oltre ai fragranti e croccanti panini salati, con poche aggiunte possiamo ottenere dei dolci panini con cui rendere sorprendenti le nostre colazioni mattutine.

La colazione rappresenta il momento più importante della giornata. Spesso, presi dagli impegni quotidiani, la saltiamo o rischiamo di farla di corsa, concedendo a questo pasto poco tempo. In altri casi, presi dalla fretta, decidiamo, in base alle esigenze, di rimandarla con un rapido caffè e un cornetto al bar. Ovviamente, in casi simili, la colazione potrebbe nel tempo diventare un vero e proprio salasso sia per le nostre abitudini quotidiane che per il nostro portafogli.

Dolce buongiorno

Nel caso in cui decidessimo di farla in casa, non c’è nulla di meglio che prepararla con le nostre mani. Infatti, in questa ricetta, con arancia, miele e un ingrediente segreto andremo a preparare dei golosi panini all’olio ideali per una super colazione. Nella ricetta uniamo al delicato gusto di miele e arancia la fragranza delle mandorle a scaglie, per regalarci ad ogni morso una croccante sorpresa.

Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione per 12 panini:

130 g di farina di manitoba;

120 g di farina 00;

40 g di zucchero;

30 ml di olio di semi;

30 g di miele d’acacia;

3 g di lievito di birra;

100 g di mandorle a scaglie;

100 ml di succo d’arancia;

un’arancia non trattata.

Arancia, miele e un ingrediente segreto per preparare soffici e morbidi panini all’olio per una colazione da capogiro

Pertanto, andiamo a vedere la preparazione.

In una ciotola capiente mescoliamo le due farine.

In una seconda ciotola aggiungiamo 60 ml di succo d’arancia, il miele e il lievito di birra. Continuiamo a mescolare lasciando sciogliere completamente il lievito. Uniamo alla ciotola 80 g dal mix di farine e mescoliamo velocemente, infine copriamo con della pellicola e lasciamo riposare l’impasto per circa 1 ora.

Trascorso il tempo, riprendiamo l’impasto e lo rovesciamo sul nostro piano da lavoro.

Uniamo all’impasto la farina rimanente, il succo d’arancia, l’olio, il miele, la scorza grattugiata dell’arancia, le mandorle, lo zucchero e cominciamo a lavorarlo. Quando avremo ottenuto un impasto compatto e omogeneo, lo adagiamo in una ciotola e lo copriamo con la pellicola per alimenti. A questo punto lo lasciamo raddoppiare per circa mezz’ora.

Passi finali

Dividiamo l’impasto in 12 parti e formiamo delle palline. Disponiamo le palline distanziate su una teglia, le copriamo con un canovaccio e le lasciamo raddoppiare.

Infine, cuociamo i panini in forno a 180°C per circa 18 minuti fino a doratura. Trascorso il tempo, sforniamo i panini e li serviamo tiepidi o freddi.

Per una golosa colazione potremmo tagliare i panini a metà e farcirli con un velo di marmellata o con delle dolci composte della nonna.

