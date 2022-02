Fedeli alle nostre tradizioni, da nord a sud del Paese, siamo accomunati da abitudini simili a tavola. Infatti, uno degli alimenti più presenti nelle nostre dispense è il pane. Rappresenta uno dei pochi cibi che sulle nostre tavole non può proprio mancare. Accompagna una grossa varietà d’ingredienti sia dolci che salati: dai salumi alle creme dolci, dalle composte ai formaggi. Spesso, è proprio il pane a donare alle nostre preparazioni un gusto in più, rendendole ancor più appetitose. Tuttavia, proprio perché facciamo di tutto affinché non manchi mai sulle tavole, spesso da alimento principe può diventare scarto. È la triste storia del pane raffermo: apriamo la dispensa, lo tastiamo, ci rendiamo conto che è duro e ce ne liberiamo gettandolo nel pattume.

Pochi passaggi per un secondo piatto da grandi chef

Per contrastare lo spreco del pane, potremmo utilizzarlo in cucina nella preparazione di deliziose ricette. Infatti, con arance, mela, pane raffermo e pochi altri ingredienti possiamo realizzare delle super polpette in padella, che lasceranno a bocca aperta i nostri ospiti. Facili e veloci da cucinare, le polpette in agrodolce sono una deliziosa soluzione quando vogliamo portare in tavola qualcosa d’innovativo e goloso. Andiamo a vedere gli ingredienti per 4 persone e la ricetta:

500 gr di carne macinata di vitello;

2 uova;

150 gr di pane raffermo;

1 bicchiere e mezzo di latte;

60 gr di pecorino;

60 gr di parmigiano;

3 arance;

una mela;

100 gr di vino bianco;

una carota;

una cipolla;

prezzemolo q.b.;

una costa di sedano;

farina 00, olio extravergine d’oliva, sale q.b.

Arance, mela, pane raffermo e pochi altri ingredienti per cucinare velocemente in padella un gustoso secondo piatto di carne

Cominciamo la preparazione dal pane raffermo: riduciamolo a brandelli e mettiamolo in ammollo in una ciotola con il latte. Eventualmente, continuiamo a sminuzzarlo con le mani direttamente nella ciotola. Puliamo la cipolla, la carota, il sedano e tritiamo il tutto finemente, infine adagiamoli in padella con un filo d’olio.

Aggiungiamo il macinato al pane con un pizzico di sale, i formaggi e le uova. Lavoriamo gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e lasciamolo riposare coperto da un canovaccio per circa 10 minuti. Nel frattempo puliamo la mela, rimuoviamo il torsolo, la buccia e tagliamola a dadini grossolani. Trascorso il tempo, riprendiamo il composto di carne e pane. Con le mani umide, formiamo delle palline e le passiamo nella farina.

Terminiamo la preparazione

Riprendiamo la padella con le verdure e le lasciamo appassire a fuoco dolce per circa 5 minuti. In seguito, aggiungiamo con delicatezza in padella prima le mele e poi le polpette. Lasciamo dorare su entrambi i lati le polpette, quindi le sfumiamo con del vino bianco. Nel frattempo spremiamo le arance. Quando il vino bianco sarà evaporato, aggiungiamo in padella il succo d’arancia, sale, pepe e lasciamo andare a fiamma dolce finché il fondo non si sarà ristretto. Spegniamo la fiamma e, prima di servire in tavola le polpette, le spolveriamo con una manciata di prezzemolo fresco tritato.

