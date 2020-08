Arance da vestire. Le insospettabili proprietà delle arance. Nessuno crederebbe per vero di potersi vestire con delle arance. Eppure questa idea bislacca è stata trasformata in realtà.

Le proprietà delle arance

Le proprietà delle arance riguardano anche piccoli aspetti della vita quotidiana. Le arance, si sa, sono ricche di antiossidanti, soprattutto quelle rosse. Utili a combattere i radicali liberi e a conferire un aspetto piacevolmente giovanile. Per chi avesse qualche problema con le rughe, l’arancia in questo caso si rivela un buon alleato. Prima di addormentarsi, basta cospargersi il viso con del succo d’arancia rossa. La pelle diventerà col tempo più elastica, prevenendo la formazione di pieghe e grinze della pelle.

Riutilizzare gli scarti delle arance

L’idea di poter utilizzare gli scarti provenienti dalla lavorazione delle arance, non poteva non essere che siciliana. E’ stata Adriana Santanocito, fondatrice di una start-up che si dedica a questo, a intuire la possibilità di utilizzare il pastazzo delle arance per farne un tessuto vestibile. Il pastazzo è lo scarto inutilizzabile delle arance e destinato alle biomasse.

La Santanocito insieme alla co-fondatrice Enrica Arena, specializzate rispettivamente in materiali per la moda e cooperazione internazionale, hanno realizzato questa idea del tutto nuova. Sfruttare la cellulosa presente nei resti delle arance per produrre un filato utilizzabile nella moda.

Arance da vestire. Tessuti dagli agrumi

Quando si fa un discorso, il suggerimento antico è: “tieni l’idea e le parole verranno”. Per le due fondatrici della start up, il proverbio si è trasformato in: “tieni l’idea, che i finanziamenti verranno”. Infatti così è stato.

Dopo i primi finanziamenti ne sono giunti altri. L’dea ha preso corpo e si è passati alla sua realizzazione. Il percorso di lavorazione va dalla Sicilia, dove si trasforma il pastazzo, alla Spagna dove si ottiene il filo dalla cellulosa vegetale. Infine rientra in Italia per la realizzazione della stoffa.

Alcune case di moda hanno collaborato attivamente per la realizzazione dei primi capi. A questi, realizzati con un tessuto vestibilissimo, sono state aggiunte con le nanotecnologie delle essenze agrumate.

Un tessuto completamente innovativo, ecosostenibile e che rispetta l’ambiente.