Chissà quante volte cari Lettori di ProiezionidiBorsa vi sarà capitato di trovarvi con una bottiglietta da aprire e non avere un apribottiglie adatto per farlo. In questo caso parliamo del classico tappo a corona, tipico delle bottiglie di birra o di Coca Cola. Chi ha fatto il boyscout ha sicuramente imparato questi trucchi da giovane, ma per chi invece non lo avesse fatto, ecco i suggerimenti dei nostri Esperti. Aprire una bottiglia senza l’apribottiglie si può fare in tanti modi alternativi.

Se siete fumatori

Uno dei modi più semplici di aprire il tappo a corona senza lo strumento adatto è farlo con un accendino. Se siete fumatori o nell’occasione che stiamo trattando, con voi ce n’è qualcuno, chiedetegli in prestito l’accendino. A questo punto, prendete letteralmente per il collo la bottiglia, appoggiate il pollice sul tappo e, utilizzando la parte sottostante dell’accendino, fate leva sotto il tappo. Assicuratevi però di tenere l’accendino ben fermo sotto la nocca della mano che impugna l’accendino. Solitamente è un mezzo che funziona, ma fate molta attenzione a non farlo troppo vicino al viso. Il rischio può essere quello che il tappo vi salti in un occhio!

Con forbici e cintura

Aprire una bottiglia senza apribottiglie si può fare in tanti modi alternativi, come per esempio: un paio di forbici o una cintura. Nel caso in cui decidiate di utilizzare le forbici, cercatene un paio di quelle grosse da lavoro, che non rischieranno di rompersi o di farvi del male. Con una mano prendete la bottiglia e con il pollice serrato il tappo. Con l’altra aprite leggermente le forbici e inserite le due lame sotto le creste della corona, cercando di tagliarne il più possibile.

Vedrete che il vostro tappo cederà pian piano sotto la pressione della forbice. Nel caso in cui, invece, vi trovaste fuori di casa, un vecchio, ma sempre utile trucco di apertura è quello di utilizzare la fibbia della cintura. Basterà infatti semplicemente fa leva prima sul lato e poi sull’altro del tappo per far sì che la bottiglia si apra in pochi istanti. Se poi la fibbia è dotata di un’apertura centrale, allora il gioco è fatto.

Il bordo di una pentola e la serratura di una porta

Gli ultimi due trucchetti che vi suggeriamo possono essere tranquillamente utilizzati in casa. Il primo prevede che mettiate la bottiglia con il tappo sul bordo di una pentola in acciaio. Attenzione che può essere utile anche la classica ciotola del cane. A mano aperta, afferrate l’interno della ciotola e con il palmo dell’altra mano, fate pressione sul tappo, che salterà senza crearvi pericoli. Il secondo è invece un retaggio delle giornate di ritiro da boyscout o da campi scuola. Inserite il tappo della bottiglia tra la placca di metallo della serratura dello stipite e lo spigolo della porta stessa. Fate pressione verso il basso e socchiudete per tre o quattro volte la porta, mantenendo il tappo e la bottiglia fermi in corrispondenza della serratura interna. Come avete potuto leggere, aprire una bottiglia senza l’apribottiglie si può fare in tanti modi alternativi e ingegnosi!

Approfondimento

