Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con le voci di patrimoniale che ritornano, e che in questi giorni si fanno insistenti, sfuggire ad un eventuale prelievo forzoso è diventata una preoccupazione degli italiani. E’ possibile aprire un conto corrente in Svizzera per proteggersi dal pericolo di un prelievo forzoso? Scopriamo l’opinione degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

La soluzione di un conto estero per aggirare una patrimoniale

Una patrimoniale sui risparmi può concretizzarsi sotto forma di un prelievo forzoso. In Italia fu fatto nel 1992 dal Governo Amato con una misura una tantum. Ma a voler essere precisi, ritorna ogni anno, nella misura di 34,2 euro. Infatti tutti i conti correnti la cui giacenza media è superiore ai 5mila euro, ogni 12 mesi devono pagare l’imposta di bollo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Aprire un conto corrente in Svizzera per proteggersi dal pericolo di un prelievo forzoso, può essere una soluzione? Per rispondere a questa domanda va tenuto presente che una patrimoniale sui conti correnti, stile Governo Amato, può colpire solamente i conti correnti italiani. Quindi un conto corrente all’estero, Svizzera compresa, può essere una soluzione.

Tuttavia, occorre aggiungere anche che aprire un conto corrente in Svizzera non è cosa semplice. Non lo si può fare on line e occorre recarsi fisicamente presso l’istituto scelto.

Un valido motivo per aprire un conto corrente in Svizzera

Inoltre, occorre tenere presente che tutti i soldi depositati su un conto corrente estero, vanno riportati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

In realtà, c’è una ragione che potrebbe spingere ad aprire un conto corrente e portare i soldi in Svizzera: il rischio Paese. Con i debiti che si stanno accumulando, il rischio è che l’Italia possa fare default come accadde alla Grecia.

I rischi di uno scenario economicamente catastrofico, dalle conseguenze imprevedibili, potrebbe essere una valida ragione per portare i soldi in Svizzera. Le banche svizzere sono considerate delle casseforti, i loro investimenti sicuri.

Portare i risparmi nel paese elvetico, alla luce del sole, seguendo le normative fiscali, può essere una scelta conservativa. Un modo per dormire sonni più tranquilli.

Approfondimento

Questo pericolo è maggiore di quello di una patrimoniale e dovrebbero temerlo tutti i risparmiatori