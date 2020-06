Aprire un centro estetico a casa propria, spendendo pochi euro.

Momento difficile per l’economia mondiale. Disoccupazione alle stelle, fabbriche a cui mancano le commesse, calo della richiesta del petrolio, consumi ridotti al minimo.

Settori in ginocchio

E, settori in ginocchio, dal turistico all’alberghiero, dall’auto al lusso. E, a soffrire in maniera particolare la chiusura della pandemia, tutti i centri estetici, i parrucchieri, le beauty farm. Ma, noi italiani, che la fantasia potremmo financo venderla, ci siamo inventati davvero di tutto. Ecco perché si può letteralmente aprire un centro estetico a casa propria, spendendo pochi euro. Basterà semplicemente acquistare questi prodotti, sempre che non siano già presenti in casa.

– Miele

– Olio extra vergine di oliva

– Aloe vera

– Camomilla

– Succo di limone

– Garza da primo soccorso

– Cuffietta monouso per capelli

Tutto questo arriva a un conto approssimativo di € 10? Forse nemmeno, tenuto conto che quasi tutto potremmo già averlo, senza andare ad acquistarlo!

Ecco tutti i consigli di bellezza

Attenzione che aprire un centro estetico a casa propria, spendendo pochi euro non vale solo per le gentili signore, ma anche per noi maschietti. Ecco cosa si può fare con i nostri acquisti: